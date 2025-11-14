Полиция прокомментировала скандал с флагом Израиля на концерте Галкина*

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя – РИА Новости. Израильская полиция пока не располагает сведениями об обращениях в связи с действиями артиста Максима Галкина* на одном из выступлений в Израиле, но любой, кто счел его действия оскорбительными, может подать жалобу, заявил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы полиции Израиля майор Михаил Зингерман.