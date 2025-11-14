Рейтинг@Mail.ru
Полиция прокомментировала скандал с флагом Израиля на концерте Галкина*
18:53 14.11.2025 (обновлено: 19:03 14.11.2025)
Полиция прокомментировала скандал с флагом Израиля на концерте Галкина*
Полиция прокомментировала скандал с флагом Израиля на концерте Галкина*
в мире
израиль
россия
израиль
россия
в мире, израиль, россия
В мире, Израиль, Россия
Полиция прокомментировала скандал с флагом Израиля на концерте Галкина*

Полиция Израиля не располагает данными о жалобах на Галкина

Максим Галкин*
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Максим Галкин*. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя – РИА Новости. Израильская полиция пока не располагает сведениями об обращениях в связи с действиями артиста Максима Галкина* на одном из выступлений в Израиле, но любой, кто счел его действия оскорбительными, может подать жалобу, заявил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы полиции Израиля майор Михаил Зингерман.
Ранее Telegram-канал Mash показал видео с выступления иноагента Галкина* в начале ноября, где он, находясь на сцене, накрывает украинским флагом флаг Израиля. По данному факту могла быть инициирована проверка.
"... Если кто-то видит (оскорбление или нарушение - ред.), то пусть подаст жалобу в полицию", - сказал представитель полиции, комментируя данную ситуацию.
* Признан в России иноагентом.
СМИ: Галкин* осквернил флаг Израиля и попал в скандал
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
