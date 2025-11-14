https://ria.ru/20251114/politsija-2055065858.html
Полиция прокомментировала скандал с флагом Израиля на концерте Галкина*
Полиция прокомментировала скандал с флагом Израиля на концерте Галкина* - РИА Новости, 14.11.2025
Полиция прокомментировала скандал с флагом Израиля на концерте Галкина*
Израильская полиция пока не располагает сведениями об обращениях в связи с действиями артиста Максима Галкина* на одном из выступлений в Израиле, но любой, кто...
Полиция Израиля не располагает данными о жалобах на Галкина
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя – РИА Новости. Израильская полиция пока не располагает сведениями об обращениях в связи с действиями артиста Максима Галкина* на одном из выступлений в Израиле, но любой, кто счел его действия оскорбительными, может подать жалобу, заявил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы полиции Израиля майор Михаил Зингерман.
Ранее Telegram-канал Mash показал видео с выступления иноагента Галкина* в начале ноября, где он, находясь на сцене, накрывает украинским флагом флаг Израиля
. По данному факту могла быть инициирована проверка.
"... Если кто-то видит (оскорбление или нарушение - ред.), то пусть подаст жалобу в полицию", - сказал представитель полиции, комментируя данную ситуацию.
* Признан в России иноагентом.