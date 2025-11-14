Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц - РИА Новости, 14.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 14.11.2025 (обновлено: 08:36 14.11.2025)
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц
ФСБ сообщила о предотвращении убийства одного из высших российских должностных лиц, планировавшегося украинскими спецслужбами. РИА Новости, 14.11.2025
Задержание агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство российского чиновника
ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство одного из высших должностных лиц России.
россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность

ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. ФСБ сообщила о предотвращении убийства одного из высших российских должностных лиц, планировавшегося украинскими спецслужбами.
"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище", — говорится в заявлении.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
ФСБ получила доказательства по делу о покушении на митрополита Тихона
12 ноября, 08:49
По полученным данным, для подготовки преступления противник завербовал несколько человек.
"Нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан России, задержанных в Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича, 1979 года рождения, разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия", — уточнили в ведомстве.
Силовики изъяли у злоумышленников средства связи, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб в WhatsApp* и Signal, и закамуфлированную под вазу видеокамеру с дистанционным управлением, передававшую данные за рубеж.
По словам одной из задержанных, она и ее муж поехали в Москву после того, как с ней связался некий Руслан и предложил за метадон выполнить определенную работу.
В ФСБ отметили, что киевский режим под руководством западных стран готовит аналогичные преступления и в других российских регионах. На этом фоне там напомнили об уголовной ответственности за секретное сотрудничество с иностранным государством или организацией.
Аудиозапись инструктажа летчика в рамках сорванной операции Киева по угону МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ФСБ сорвала угон МиГ-31 с "Кинжалом" спецслужбами Украины и Британии
11 ноября, 07:49
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
