ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. ФСБ сообщила о предотвращении убийства одного из высших российских должностных лиц, планировавшегося украинскими спецслужбами.
"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище", — говорится в заявлении.
По полученным данным, для подготовки преступления противник завербовал несколько человек.
"Нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан России, задержанных в Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича, 1979 года рождения, разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия", — уточнили в ведомстве.
Силовики изъяли у злоумышленников средства связи, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб в WhatsApp* и Signal, и закамуфлированную под вазу видеокамеру с дистанционным управлением, передававшую данные за рубеж.
По словам одной из задержанных, она и ее муж поехали в Москву после того, как с ней связался некий Руслан и предложил за метадон выполнить определенную работу.
В ФСБ отметили, что киевский режим под руководством западных стран готовит аналогичные преступления и в других российских регионах. На этом фоне там напомнили об уголовной ответственности за секретное сотрудничество с иностранным государством или организацией.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.