В РЖД рассказали о развлечениях в поезде Деда Мороза - РИА Новости, 14.11.2025
03:33 14.11.2025
В РЖД рассказали о развлечениях в поезде Деда Мороза
2025-11-14T03:33:00+03:00
2025-11-14T03:33:00+03:00
владивосток
великий устюг
дед мороз
снегурочка
ржд
россия
общество
владивосток, великий устюг, дед мороз, снегурочка, ржд, россия, общество
Владивосток, Великий Устюг, Дед Мороз, Снегурочка, РЖД, Россия, Общество
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Набор развлечений в поезде Деда Мороза и возле него зависит от времени стоянки в каждом городе: до двух часов - праздничная программа возле состава, более трех часов - посещение состава, кукольный спектакль и др., сообщили РИА Новости в РЖД.
Поезд в этом сезоне стартует 19 ноября из Владивостока, сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг 11 января 2026 года. Маршрут состава опубликован на сайтах РЖД и проекта.
"Программа поезда Деда Мороза в конкретном городе зависит от типа стоянки поезда: менее двух часов (отмечены на карте голубым цветом) и более трех часов (отмечены красным цветом)", - рассказали в РЖД, от чего зависит набор развлечений.
Если стоянка поезда менее двух часов, для посетителей вокзала организуется бесплатная анимационная программа с участием артистов и Деда Мороза, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки.
"Посетить поезд или приобрести билет на специальную программу в данном случае не представляется возможным, так как она в таких населенных пунктах недоступна", - пояснили в компании.
Если стоянка поезда более трех часов, посетителей вокзала также ждет бесплатная детская анимационная программа, после окончания которой можно бесплатно посетить вагон Снежной королевы с ее тронным залом, вагон-лавку, отправить письмо или открытку Деду Морозу, а также сфотографироваться в новогоднем фото-купе (стоимость его посещения 300 рублей) и побывать в вагоне-ресторане.
"Проход в эти вагоны осуществляется в порядке живой очереди", - отметили в компании.
По заранее приобретенным билетам дети могут посетить два вида программы. Первое - это участие в квесте в вагоне "Сказочная деревня", общение с Дедом Морозом и Снегурочкой в вагоне-резиденции, получение сладкого подарка и чаепитие в вагоне-буфете "Бабушки Зимы". Второе - кукольный спектакль "Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы", по окончании которого детям вручается сладкий подарок.
Впервые Поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 миллиона человек.
