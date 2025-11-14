В РЖД рассказали о развлечениях в поезде Деда Мороза

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Набор развлечений в поезде Деда Мороза и возле него зависит от времени стоянки в каждом городе: до двух часов - праздничная программа возле состава, более трех часов - посещение состава, кукольный спектакль и др., сообщили РИА Новости в РЖД.

Поезд в этом сезоне стартует 19 ноября из Владивостока , сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг 11 января 2026 года. Маршрут состава опубликован на сайтах РЖД и проекта.

"Программа поезда Деда Мороза в конкретном городе зависит от типа стоянки поезда: менее двух часов (отмечены на карте голубым цветом) и более трех часов (отмечены красным цветом)", - рассказали в РЖД, от чего зависит набор развлечений.

Если стоянка поезда менее двух часов, для посетителей вокзала организуется бесплатная анимационная программа с участием артистов и Деда Мороза, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки.

"Посетить поезд или приобрести билет на специальную программу в данном случае не представляется возможным, так как она в таких населенных пунктах недоступна", - пояснили в компании.

Если стоянка поезда более трех часов, посетителей вокзала также ждет бесплатная детская анимационная программа, после окончания которой можно бесплатно посетить вагон Снежной королевы с ее тронным залом, вагон-лавку, отправить письмо или открытку Деду Морозу, а также сфотографироваться в новогоднем фото-купе (стоимость его посещения 300 рублей) и побывать в вагоне-ресторане.

"Проход в эти вагоны осуществляется в порядке живой очереди", - отметили в компании.

По заранее приобретенным билетам дети могут посетить два вида программы. Первое - это участие в квесте в вагоне "Сказочная деревня", общение с Дедом Морозом и Снегурочкой в вагоне-резиденции, получение сладкого подарка и чаепитие в вагоне-буфете "Бабушки Зимы". Второе - кукольный спектакль "Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы", по окончании которого детям вручается сладкий подарок.