Подростку, поджегшему кинотеатр в Москве, грозит лишение свободы

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подростку, который совершил поджог в кинотеатре в Москве, может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы, если его действия квалифицируют по статье о поджоге, следует из положений Уголовного кодекса РФ.

При этом, если действия юноши будут квалифицированы по части 2 статьи 167 УК РФ (поджог, совершенный из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), то ему может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы.