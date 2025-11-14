https://ria.ru/20251114/podzhog-2054883302.html
Подростку, поджегшему кинотеатр в Москве, грозит лишение свободы
Подростку, поджегшему кинотеатр в Москве, грозит лишение свободы - РИА Новости, 14.11.2025
Подростку, поджегшему кинотеатр в Москве, грозит лишение свободы
Подростку, который совершил поджог в кинотеатре в Москве, может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы, если его действия квалифицируют по статье о поджоге, РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T01:13:00+03:00
2025-11-14T01:13:00+03:00
2025-11-14T01:13:00+03:00
происшествия
россия
москва
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149204/94/1492049422_0:200:2831:1792_1920x0_80_0_0_378a322a0ecd18c4ad097fbe94b8f178.jpg
https://ria.ru/20250731/zaderzhanie-2032589669.html
https://ria.ru/20250412/podmoskove-2010936772.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149204/94/1492049422_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_9925271598e04e486d9e065b184b7781.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
Подростку, поджегшему кинотеатр в Москве, грозит лишение свободы
Подростку, совершившему поджог в кинотеатре в Москве, грозит до пяти лет тюрьмы
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подростку, который совершил поджог в кинотеатре в Москве, может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы, если его действия квалифицируют по статье о поджоге, следует из положений Уголовного кодекса РФ.
По данным официального представителя МВД Ирины Волк
, вечером во время сеанса в кинотеатре, расположенном в ТЦ "Авиапарк", подросток в зале разлил горючую жидкость и поджег её, никто не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировали. Юноша задержан. Московская прокуратура уточнила, что, по предварительным данным, подросток следовал телефонным указаниям неизвестных
Так, статья 167 УК РФ
(поджог) в случае значительного ущерба предусматривает наказание от штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами до года, либо принудительными работами до двух лет, либо арестом на три месяца, либо лишением свободы до двух лет.
При этом, если действия юноши будут квалифицированы по части 2 статьи 167 УК РФ (поджог, совершенный из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), то ему может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы.