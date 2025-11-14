https://ria.ru/20251114/podzhog-2054880776.html
В московском кинотеатре отказались комментировать ЧП с поджогом
В кинотеатре, расположенном в ТЦ "Авиапарк" в Москве, где подросток совершил поджог, не стали комментировать ЧП. РИА Новости, 14.11.2025
В кинотеатре в Москве, где подросток совершил поджог, не стали комментировать ЧП