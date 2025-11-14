Рейтинг@Mail.ru
В московском кинотеатре отказались комментировать ЧП с поджогом - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 14.11.2025 (обновлено: 00:42 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/podzhog-2054880776.html
В московском кинотеатре отказались комментировать ЧП с поджогом
В московском кинотеатре отказались комментировать ЧП с поджогом - РИА Новости, 14.11.2025
В московском кинотеатре отказались комментировать ЧП с поджогом
В кинотеатре, расположенном в ТЦ "Авиапарк" в Москве, где подросток совершил поджог, не стали комментировать ЧП. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T00:28:00+03:00
2025-11-14T00:42:00+03:00
происшествия
москва
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
https://ria.ru/20250905/kuban-2039974481.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ирина волк
Происшествия, Москва, Ирина Волк
В московском кинотеатре отказались комментировать ЧП с поджогом

В кинотеатре в Москве, где подросток совершил поджог, не стали комментировать ЧП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В кинотеатре, расположенном в ТЦ "Авиапарк" в Москве, где подросток совершил поджог, не стали комментировать ЧП.
По данным официального представителя МВД Ирины Волк, вечером во время сеанса в кинотеатре, расположенном в ТЦ "Авиапарк", подросток в зале разлил горючую жидкость и поджег её, никто не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировали. Юноша задержан. Московская прокуратура уточнила, что, по предварительным данным, подросток следовал телефонным указаниям неизвестных.
"Не комментируем", - ответили РИА Новости в пресс-службе кинотеатра.
Работа СК РФ на месте поджога релейного шкафа в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Задержанный на Кубани подросток признался в поджоге релейного шкафа
5 сентября, 13:08
 
ПроисшествияМоскваИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала