Поддержку экспортных проектов российского бизнеса обсудили на съезде ТПП - РИА Новости, 14.11.2025
10:17 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/podderzhka-2054932507.html
Поддержку экспортных проектов российского бизнеса обсудили на съезде ТПП
Поддержку экспортных проектов российского бизнеса обсудили на съезде ТПП
Российская внешнеторговая стратегия продолжает развиваться: страна активно перестраивает свои экспортные приоритеты, расширяя географию и инструментарий для... РИА Новости, 14.11.2025
экономика
экономика
Экономика
Поддержку экспортных проектов российского бизнеса обсудили на съезде ТПП

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российская внешнеторговая стратегия продолжает развиваться: страна активно перестраивает свои экспортные приоритеты, расширяя географию и инструментарий для поддержки отечественного бизнеса, заявил вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Александр Молодцов во время дискуссии на тему "Внешнеторговые перспективы России — расставляем приоритеты, расширяем возможности".
Мероприятие было посвящено вопросам экспорта и международного сотрудничества, развитию новых маршрутов и рынков. Оно состоялось 13 ноября на IX Съезде Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в московском Центре международной торговли.
Молодцов акцентировал внимание на значительном усилении программы "Сделано в России", которая направлена на формирование устойчивого и позитивного имиджа отечественных товаров и услуг за рубежом.
"Это инструмент призван объединить все усилия по продвижению российской продукции за рубежом под эгидой единого бренда, и такая потребность давно назрела. Мы все прекрасно понимаем: одно дело — заявить “Сделано в России”, и совсем другое — обеспечить полноценную систему продвижения, связанную с национальным брендом. Простое вложение средств в общую рекламу российской продукции за рубежом не принесет желаемого результата без комплексного, стратегически выстроенного подхода", — заявил вице-президент РЭЦ.
Он рассказал об инструментах, входящих в систему продвижения программы "Сделано в России": организация национальных экспозиций на международных выставочных мероприятиях, бизнес-миссий российских компаний; проведение фестивалей-ярмарок; проведение рекламных и информационных кампаний по продвижению, PR-мероприятий; открытие розничных точек продаж под национальным брендом в Китае, сеть постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов на зарубежных рынках и много другое.
Также Молодцов назвал и вызовы, требующие решения для дальнейшего успешного продвижения "Сделано в России": растущая популярность бренда, например, в Китае, уже привела к появлению фальсифицированной продукции, что требует выстраивания работы на уровне двух стран по противодействию недобросовестной конкуренции.
"Мы серьезно усилили продвижение бренда “Сделано в России” по ключевым направлениям работы за рубежом, и эта динамика будет нарастать в 2026 году", — добавил вице-президент РЭЦ.
В заключение своего выступления Молодцов призвал присутствующих активнее присоединяться к программе и пройти бесплатную добровольную сертификацию "Сделано в России".
Добавим, в работе съезда принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, институтов поддержки, руководители торгово-промышленных палат субъектов РФ, отраслевых союзов, ассоциаций и деловых объединений, предприниматели.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
