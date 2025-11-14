Поддержку экспортных проектов российского бизнеса обсудили на съезде ТПП

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российская внешнеторговая стратегия продолжает развиваться: страна активно перестраивает свои экспортные приоритеты, расширяя географию и инструментарий для поддержки отечественного бизнеса, заявил вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Александр Молодцов во время дискуссии на тему "Внешнеторговые перспективы России — расставляем приоритеты, расширяем возможности".

Мероприятие было посвящено вопросам экспорта и международного сотрудничества, развитию новых маршрутов и рынков. Оно состоялось 13 ноября на IX Съезде Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в московском Центре международной торговли.

Молодцов акцентировал внимание на значительном усилении программы "Сделано в России", которая направлена на формирование устойчивого и позитивного имиджа отечественных товаров и услуг за рубежом.

"Это инструмент призван объединить все усилия по продвижению российской продукции за рубежом под эгидой единого бренда, и такая потребность давно назрела. Мы все прекрасно понимаем: одно дело — заявить “Сделано в России”, и совсем другое — обеспечить полноценную систему продвижения, связанную с национальным брендом. Простое вложение средств в общую рекламу российской продукции за рубежом не принесет желаемого результата без комплексного, стратегически выстроенного подхода", — заявил вице-президент РЭЦ.

Он рассказал об инструментах, входящих в систему продвижения программы "Сделано в России": организация национальных экспозиций на международных выставочных мероприятиях, бизнес-миссий российских компаний; проведение фестивалей-ярмарок; проведение рекламных и информационных кампаний по продвижению, PR-мероприятий; открытие розничных точек продаж под национальным брендом в Китае, сеть постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов на зарубежных рынках и много другое.

Также Молодцов назвал и вызовы, требующие решения для дальнейшего успешного продвижения "Сделано в России": растущая популярность бренда, например, в Китае, уже привела к появлению фальсифицированной продукции, что требует выстраивания работы на уровне двух стран по противодействию недобросовестной конкуренции.

"Мы серьезно усилили продвижение бренда “Сделано в России” по ключевым направлениям работы за рубежом, и эта динамика будет нарастать в 2026 году", — добавил вице-президент РЭЦ.

В заключение своего выступления Молодцов призвал присутствующих активнее присоединяться к программе и пройти бесплатную добровольную сертификацию "Сделано в России".

Добавим, в работе съезда принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, институтов поддержки, руководители торгово-промышленных палат субъектов РФ, отраслевых союзов, ассоциаций и деловых объединений, предприниматели.