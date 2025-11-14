Песков назвал дискуссию вокруг временной блокировки сим-карт беспочвенной

"Уже стало абсолютно очевидно, что никакого дискомфорта вот эти сутки охлаждения на самом деле гражданам не доставляют", — сказал представитель Кремля.

В начале недели Минцифры сообщило, что для защиты от БПЛА операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения. Он будет применяться, если сим-карту не используют в течение 72 часов или человек вернулся из-за рубежа. На время ограничений у абонентов не будет мобильного интернета и возможности отправлять СМС. В ведомстве добавили, что восстановить доступ к услугам можно в любой момент через оператора или call-центр.