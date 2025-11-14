https://ria.ru/20251114/peskov-2054967347.html
Песков назвал дискуссию вокруг временной блокировки сим-карт беспочвенной
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал дискуссию вокруг тестирования временной блокировки сим-карт для абонентов, вернувшихся из-за рубежа, беспочвенной.
"Уже стало абсолютно очевидно, что никакого дискомфорта вот эти сутки охлаждения на самом деле гражданам не доставляют", — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что система, необходимая для обеспечения безопасности, отлажена и работает безупречно.
В начале недели Минцифры сообщило, что для защиты от БПЛА операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения. Он будет применяться, если сим-карту не используют в течение 72 часов или человек вернулся из-за рубежа. На время ограничений у абонентов не будет мобильного интернета и возможности отправлять СМС. В ведомстве добавили, что восстановить доступ к услугам можно в любой момент через оператора или call-центр.