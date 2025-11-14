https://ria.ru/20251114/pentagon-2054895707.html
Глава Пентагона поменял табличку на здании министерства войны
Глава Пентагона Пит Хегсет поменял табличку на здании структуры, которую президент США Дональд Трамп переименовал в министерство войны, сообщило ведомство. РИА Новости, 14.11.2025
Хегсет заменил табличку на ведомстве, теперь называющемся министерством войны