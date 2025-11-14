Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона поменял табличку на здании министерства войны - РИА Новости, 14.11.2025
04:05 14.11.2025
Глава Пентагона поменял табличку на здании министерства войны
Глава Пентагона Пит Хегсет поменял табличку на здании структуры, которую президент США Дональд Трамп переименовал в министерство войны, сообщило ведомство. РИА Новости, 14.11.2025
2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет поменял табличку на здании структуры, которую президент США Дональд Трамп переименовал в министерство войны, сообщило ведомство.
"Сотрудники Пентагона сняли старые бронзовые таблички на двух входах в здание и заменили их на новые, на которых федеральная структура, руководящая боевыми силами Америки, называется "министерство войны", - говорится в сообщении ведомства.
Пентагон распространил фото, на котором Хегсет отверткой фиксирует на стене одну из табличек.
Демократическая оппозиция в конгрессе настаивает, что смена табличек и других атрибутов потребует до 2 миллиардов долларов из бюджета. Половина этих средств, по тем же данным, уйдет на таблички и надписи.
