Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов
Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов - РИА Новости, 14.11.2025
Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное Копье"). РИА Новости, 14.11.2025
Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов
Глава Пентагона объявил об операции против наркотеррористов в Западном полушарии