Более 36,3 миллиона россиян формируют накопительную пенсию

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 36,3 миллиона жителей РФ формируют накопительную пенсию в Социальном фонде России, перевести средства в другой фонд можно раз в год, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Свыше 36,3 миллиона россиян формируют свою накопительную пенсию в Социальном фонде России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что человек может перевести пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд или обратно в Соцфонд один раз в год. Для этого нужно подать заявление до 1 декабря. Перевод средств новому страховщику можно сделать досрочно - тогда накопления перейдут уже в следующем году, или в обычном режиме - средства переведут через пять лет.

Подать такое заявление можно через "Госуслуги" при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи или лично через клиентскую службу Соцфонда с паспортом и СНИЛС, рассказали в ведомстве.

"При этом важно помнить: смена страховщика чаще чем раз в пять лет приведет к потере инвестиционного дохода, накопленного с момента последней фиксации, а значит, общая сумма накоплений может уменьшиться. Узнать дату, когда пятилетний срок для перехода без потерь истекает в каждом конкретном случае, можно на портале госуслуг, запросив "Извещение о состоянии лицевого счета в СФР", - добавили в сообщении.