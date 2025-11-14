Рейтинг@Mail.ru
Более 36,3 миллиона россиян формируют накопительную пенсию - РИА Новости, 14.11.2025
04:53 14.11.2025
Более 36,3 миллиона россиян формируют накопительную пенсию
Более 36,3 миллиона россиян формируют накопительную пенсию - РИА Новости, 14.11.2025
Более 36,3 миллиона россиян формируют накопительную пенсию
Более 36,3 миллиона жителей РФ формируют накопительную пенсию в Социальном фонде России, перевести средства в другой фонд можно раз в год, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2025
общество
россия
пенсия
россия
2025
общество, россия, пенсия
Общество, Россия, Пенсия
Более 36,3 миллиона россиян формируют накопительную пенсию

Более 36,3 миллиона россиян формируют накопительную пенсию в Соцфонде

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 36,3 миллиона жителей РФ формируют накопительную пенсию в Социальном фонде России, перевести средства в другой фонд можно раз в год, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Свыше 36,3 миллиона россиян формируют свою накопительную пенсию в Социальном фонде России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что человек может перевести пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд или обратно в Соцфонд один раз в год. Для этого нужно подать заявление до 1 декабря. Перевод средств новому страховщику можно сделать досрочно - тогда накопления перейдут уже в следующем году, или в обычном режиме - средства переведут через пять лет.
Подать такое заявление можно через "Госуслуги" при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи или лично через клиентскую службу Соцфонда с паспортом и СНИЛС, рассказали в ведомстве.
"При этом важно помнить: смена страховщика чаще чем раз в пять лет приведет к потере инвестиционного дохода, накопленного с момента последней фиксации, а значит, общая сумма накоплений может уменьшиться. Узнать дату, когда пятилетний срок для перехода без потерь истекает в каждом конкретном случае, можно на портале госуслуг, запросив "Извещение о состоянии лицевого счета в СФР", - добавили в сообщении.
Человек может отозвать заявление о смене страховщика, если передумал, уточнили в Соцфонде. Для этого в случае досрочного перевода средств нужно подать соответствующее уведомление до 31 декабря года, в котором подано заявление на смену. Если же подано обычное заявление, направить уведомление можно до 31 декабря года, в котором истекают пять лет с подачи.
