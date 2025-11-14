Паромная линия из Трабзона в Сочи взяла паузу

СТАМБУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Организаторы паромной линии Трабзон - Сочи взяли вынужденную паузу минимум на десять дней до получения ответа от министерства транспорта и инфраструктуры Турции, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

Ситуация вокруг недопуска парома Seabridge из Трабзона в порт Сочи и возможное возобновление рейсов являются предметом обсуждения между чиновниками турецкого и российского министерств, сообщил ранее агентству осведомленный турецкий источник.

"Мы взяли вынужденную паузу на десять дней на время переговоров и пока мы не получим четкий ответ от минтранса Турции . Новые бронирования не оформляем, хотя нам звонят постоянно и интересуются рейсами", - сказал Чакыр.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, сказал он. Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщили РИА Новости в четверг в министерстве транспорта РФ

Ранее паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил агентству генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.