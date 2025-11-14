Рейтинг@Mail.ru
11:42 14.11.2025
Паромная линия из Трабзона в Сочи взяла паузу
Организаторы паромной линии Трабзон - Сочи взяли вынужденную паузу минимум на десять дней до получения ответа от министерства транспорта и инфраструктуры... РИА Новости, 14.11.2025
Паром "Sea Bridge", прибывший из Трабзона, в акватории Сочи
Паром Sea Bridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи
Паром "Sea Bridge", прибывший из Трабзона, в акватории Сочи. Архивное фото
СТАМБУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Организаторы паромной линии Трабзон - Сочи взяли вынужденную паузу минимум на десять дней до получения ответа от министерства транспорта и инфраструктуры Турции, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Ситуация вокруг недопуска парома Seabridge из Трабзона в порт Сочи и возможное возобновление рейсов являются предметом обсуждения между чиновниками турецкого и российского министерств, сообщил ранее агентству осведомленный турецкий источник.
"Мы взяли вынужденную паузу на десять дней на время переговоров и пока мы не получим четкий ответ от минтранса Турции. Новые бронирования не оформляем, хотя нам звонят постоянно и интересуются рейсами", - сказал Чакыр.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, сказал он. Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщили РИА Новости в четверг в министерстве транспорта РФ.
Ранее паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил агентству генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
Он отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября.
Паром Seabridge - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Консульство России рассказало о компенсациях пассажирам парома Seabridge
10 ноября, 18:22
 
СочиВениамин КондратьевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Трабзон (провинция)Турция
 
 
