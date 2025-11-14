"Просто быть собой": как Памела Андерсон в 57 начала карьеру заново

Актриса Памела Андерсон в сериале "Спасатели Малибу" и на церемонии UNFP

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Весь мир знал ее как секс-символ 90-х — блондинку в красном купальнике из "Спасателей Малибу". Но за этим образом скрывалась женщина, которая мечтала о настоящей актерской работе и годами не получала ее. В 57 лет Памела Андерсон наконец доказала: она не просто икона поп-культуры, а серьезная актриса. И путь к этому занял десятилетия боли, борьбы и невероятной силы духа.

Девочка из Канады, ставшая иконой

На Netflix 31 января 2023-го вышел документальный фильм "Памела: история любви", где актриса впервые рассказала свою историю. Режиссер Райан Уайт получил доступ к личным дневникам и домашним видеозаписям Андерсон, которые она хранила годами и никому не показывала.

© AP Photo / Remy de la Mauviniere Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон во время 48-го Каннского кинофестиваля, 1995 год © AP Photo / Remy de la Mauviniere Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон во время 48-го Каннского кинофестиваля, 1995 год

"Я хотела взять контроль над повествованием впервые в жизни", — призналась Андерсон в интервью Netflix Tudum. Одновременно с документальным фильмом вышли ее мемуары "С любовью, Памела", где она откровенно написала о травмах детства, сексуальном насилии и о том, как все это повлияло на ее выбор мужчин и карьеру.

В документальном фильме Андерсон рассказала, как ее обнаружили на футбольном матче в Канаде, когда ее показали на большом экране. Пригласили сниматься в рекламе пива Labatt's, а вскоре позвонили из Playboy. "Я посмотрела вверх и увидела мистера Хефнера, спускающегося по лестнице в смокинге. Время словно замедлилось", — вспоминала она.

© AP Photo / Jae C. Hong Хью Хефнер в особняке Playboy в Лос-Анджелесе, 4 ноября 2010 года © AP Photo / Jae C. Hong Хью Хефнер в особняке Playboy в Лос-Анджелесе, 4 ноября 2010 года

Первая фотосессия для Playboy в сентябре 1989-го стала для нее освобождением. "Это был первый раз, когда я почувствовала, что вырвалась из чего-то", — говорила Андерсон в документальном фильме.

Пик славы и цена успеха

К середине 90-х Памела Андерсон стала одной из самых известных женщин в мире. Ее роль спасательницы Си Джей Паркер в сериале "Спасатели Малибу" принесла статус самой высокооплачиваемой актрисы на телевидении: она зарабатывала до 300 тысяч долларов за эпизод.

© GTG Entertainment (1989 – 2001) Кадр из фильма "Спасатели Малибу" © GTG Entertainment (1989 – 2001) Кадр из фильма "Спасатели Малибу"

В момент наивысшей славы случилось то, что перевернуло ее жизнь. В 1995-м была украдена интимная видеозапись с ее мужем, барабанщиком Mötley Crüe Томми Ли. Это стало первым случаем вирусного контента в интернете — и кошмаром для актрисы.

В документальном фильме она призналась : "Это было как изнасилование. Не хочу поднимать что-то действительно тяжелое из моего детства, но когда на меня напал тот парень, я думала, что все узнают. Когда украли видео, я чувствовала то же самое".

Разница была чудовищной: карьера Томми Ли практически не пострадала, а вот Андерсон столкнулась с травлей и унижением. Ведущие постоянно делали непристойные шутки про ее тело и украденное видео. "Я помню, как смотрела: "Почему они так меня ненавидят? Почему эти взрослые мужчины так меня ненавидят?!" — вспоминала Андерсон.

Годы в тени и возвращение домой

После скандала с украденной кассетой карьера Андерсон пошла под откос. Фильм "Колючая проволока" 1996 года провалился в прокате, хотя сейчас считается культовым. Дальше были роли, где она играла саму себя: в "Борате", "Скуби-Ду", реалити-шоу вроде британского Big Brother.

© AP Photo / Matt Sayles Актер Саша Барон Коэн, исполнитель роли Бората © AP Photo / Matt Sayles Актер Саша Барон Коэн, исполнитель роли Бората

"Я могу отнести это к определенным вещам — я делала то, что делала, и хотела делать больше, но не могла получить такого опыта", — призналась Андерсон о своих переживаниях по поводу карьеры.

При этом Андерсон воспитывала двоих сыновей от Томми Ли — Брэндона, родившегося в июне 1996 года, и Дилана, появившегося на свет в декабре 1997-го. В феврале 1998 года, когда младшему сыну было всего семь недель, Томми Ли арестовали за домашнее насилие — он ударил Памелу, когда она держала на руках новорожденного Дилана. Андерсон подала на развод и получила основную опеку над детьми.

В начале 2020-х она приняла решение уехать из Голливуда и вернуться домой в Канаду, в город Ледисмит на острове Ванкувер, где выросла. "Я поехала домой, чтобы понять, почему я делала некоторые из этих выборов, почему у меня были деструктивные отношения. Я хотела разобраться: кто я? Я хотела быть собой", — рассказывала она.

© AP Photo / Ted S. Warren Остров Ванкувер на западном побережье Канады в провинции Британская Колумбия © AP Photo / Ted S. Warren Остров Ванкувер на западном побережье Канады в провинции Британская Колумбия

Она купила дом, в котором выросла, и поселилась там с матерью. "Я благодарна. Я чувствую любовь. Я чувствую поддержку. Это одна из причин, почему я вернулась домой", — делилась Андерсон в интервью.

"Пора рассказать свою историю"

В 2022-м случилось то, что заставило ее действовать. Hulu выпустил мини-сериал "Пэм и Томми" о краже их интимной видеозаписи. Андерсон не участвовала в создании сериала и назвала его "солью на рану". Она опубликовала заявление, которое заканчивалось словами : "Не жертва, а выживший. И жива, чтобы рассказать настоящую историю".

Сын Брэндон убедил ее взяться за мемуары и документальный фильм. "Он просто сказал: "Мама, пришло время. Ты должна рассказать свою историю. <...> Люди говорят обо всех этих частях твоей жизни, но они не говорят о целом человеке", — вспоминала Андерсон.

© Annapurna Pictures (2022-...) Кадр из сериала "Пэм и Томми" © Annapurna Pictures (2022-...) Кадр из сериала "Пэм и Томми"

Перед документальным фильмом был еще один важный шаг. Театральный продюсер Барри Вайсслер позвонил ей и предложил роль Рокси Харт в бродвейском мюзикле "Чикаго". "Он сказал: "Памела, тебе есть что дать. Это не может быть тем, что люди думают о тебе", — вспоминала актриса. "Я не знала, могу ли я петь, или танцевать, или играть на сцене, но я всегда знала, что я очень творческая. И это просто снова открыло меня", — призналась она.

Без макияжа — и свободная

В 2023-м Андерсон начала появляться на публике без макияжа. На Неделе моды в Париже она вышла на подиум с полностью естественным лицом, что вызвало огромный резонанс.

"Я почувствовала свободу. Тяжесть мира спала с моих плеч. Мы так зацикливаемся на том, что о нас думают другие, на конкуренции с самими собой и на ненависти к себе", — призналась Памела.

Роль всей жизни

В 2024-м режиссер Джиа Коппола увидела документальный фильм Андерсон и сразу поняла, кого хочет видеть в главной роли своей новой картины "Последняя шоу-герл".

Когда Памела прочитала сценарий, поняла: это ее шанс. Фильм рассказывает историю Шелли, танцовщицы из Лас-Вегаса, чье шоу закрывается после 30 лет работы. "Я думаю, что готовилась к этой роли всю свою жизнь", — призналась Андерсон.

В одной из самых сильных сцен фильма ее героиня проходит прослушивание, и режиссер, которого играет Джейсон Шварцман, говорит ей: "То, что ты продавала, было молодым и сексуальным. Ты больше ни то ни другое". По сценарию Шелли должна была крикнуть: "Мне 50!" Но Андерсон решила изменить реплику.

"Я могла почувствовать это всем телом. И я вставила свой настоящий возраст в эту строку: "Мне 57, и я прекрасна!" — вспоминала актриса.

"Если бы у меня была другая жизнь, я не смогла бы сыграть Шелли так, как я это сделала. У меня была эта удивительная, дикая, беспорядочная жизнь, и это дало мне много того, из чего можно было черпать, играя этого персонажа. Я чувствую, что мои карманы полны опыта", — призналась она.

"Я только начинаю"

Работа Андерсон в "Последней шоу-герл" получила восторженные отзывы. Критики сравнивали актрису с легендарной Джуди Холлидей. Она получила свою первую номинацию на "Золотой глобус" и даже попала в шорт-лист премии Гильдии киноактеров, обойдя таких звезд, как Николь Кидман и Анджелина Джоли.

В 2025 году Андерсон уже снялась в перезапуске комедии "Голый пистолет" с Лиамом Нисоном. "Это была истерически веселая работа", — призналась она. Сейчас работает над фильмом "Обрезка розового куста" режиссера Карима Айнуза вместе с Кристен Стюарт и Эль Фаннинг.

"Я не могу в это поверить. Я только начинаю свою карьеру в 57 лет. Мне понадобилась вся эта жизнь, чтобы просто быть собой", — говорила Памела Андерсон в прошлом году.