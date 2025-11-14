Овчинский: в Рязанском районе демонтировали 16 домов по программе реновации

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В Рязанском районе Москвы в рамках программы реновации столичного жилфонда демонтировали 16 домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"С начала реализации программы реновации в Рязанском районе полностью расселили и демонтировали 16 домов. Их жители переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. На месте снесенных зданий возводят жилые комплексы для реализации программы реновации с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями. Это позволяет обеспечить волновое переселение москвичей из старого жилья в современные новостройки", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.

Как указывается в сообщении, демонтаж старых домов проводился с применением технологии умного сноса. Она предполагает поэтапный разбор зданий, сортировку строительных отходов и направление их большей части на переработку.

Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В частности, в Рязанском районе всего предстоит расселить более 70 домов.