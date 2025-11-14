Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Рязанском районе демонтировали 16 домов по программе реновации - РИА Новости, 14.11.2025
14:00 14.11.2025
Овчинский: в Рязанском районе демонтировали 16 домов по программе реновации
Овчинский: в Рязанском районе демонтировали 16 домов по программе реновации
В Рязанском районе Москвы в рамках программы реновации столичного жилфонда демонтировали 16 домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 14.11.2025
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Рязанском районе демонтировали 16 домов по программе реновации

Овчинский: в Рязанском районе Москвы в рамках реновации демонтировали 16 домов

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В Рязанском районе Москвы в рамках программы реновации столичного жилфонда демонтировали 16 домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"С начала реализации программы реновации в Рязанском районе полностью расселили и демонтировали 16 домов. Их жители переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. На месте снесенных зданий возводят жилые комплексы для реализации программы реновации с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями. Это позволяет обеспечить волновое переселение москвичей из старого жилья в современные новостройки", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как указывается в сообщении, демонтаж старых домов проводился с применением технологии умного сноса. Она предполагает поэтапный разбор зданий, сортировку строительных отходов и направление их большей части на переработку.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В частности, в Рязанском районе всего предстоит расселить более 70 домов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.
 
Москва
Градостроительный комплекс Москвы
Департамент градостроительной политики г. Москвы
Владислав Овчинский
 
 
