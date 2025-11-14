В Подмосковье появится около 60 километров нового освещения до конца года

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Подмосковье появится около 60 километров нового освещения до конца года, дорожные службы региона ведут строительство в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Сейчас продолжается строительство 45 километров линий освещения в Серпухове — в этом округе выполнят наибольший объем работ и построят линии на 36 участках. Здесь уже завершили установку опор и закладных деталей и продолжают монтаж светильников и кронштейнов, включить освещение планируется до конца 2025 года", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Таким образом, жители и гости округа смогут комфортно и безопасно передвигаться по освещенным участкам Бутурлинского шоссе от поселка Пограничный до деревни Бутурлино, Оболенскому шоссе в кварталах А и Б поселка Оболенск, на подъезде к поселку Подмоклово, по улице Теннистой в деревне Щеболово, вблизи деревни Свиненки. А в Пущине линии освещения обустроят на трех центральных улицах: проспекте Науки, улицах Институтской и Грузовой.