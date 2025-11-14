https://ria.ru/20251114/osveschenie-2055019769.html
В Подмосковье появится около 60 километров нового освещения до конца года
В Подмосковье появится около 60 километров нового освещения до конца года - РИА Новости, 14.11.2025
В Подмосковье появится около 60 километров нового освещения до конца года
В Подмосковье появится около 60 километров нового освещения до конца года, дорожные службы региона ведут строительство в рамках нацпроекта "Инфраструктура для... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:04:00+03:00
2025-11-14T16:04:00+03:00
2025-11-14T16:04:00+03:00
новости подмосковья
пущино
серпухов
московская область (подмосковье)
освещение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009992816_0:238:3216:2047_1920x0_80_0_0_6cecaecd786a09ee4410fa7e0030ce66.jpg
https://ria.ru/20251113/ii-2054691584.html
пущино
серпухов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009992816_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_c92ab0c3c3d2e76e736271f0c9e16695.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пущино, серпухов, московская область (подмосковье), освещение
Новости Подмосковья, Пущино, Серпухов, Московская область (Подмосковье), Освещение
В Подмосковье появится около 60 километров нового освещения до конца года
Порядка 60 км нового освещения появится в Московской области до конца года
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Подмосковье появится около 60 километров нового освещения до конца года, дорожные службы региона ведут строительство в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Сейчас продолжается строительство 45 километров линий освещения в Серпухове — в этом округе выполнят наибольший объем работ и построят линии на 36 участках. Здесь уже завершили установку опор и закладных деталей и продолжают монтаж светильников и кронштейнов, включить освещение планируется до конца 2025 года", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Таким образом, жители и гости округа смогут комфортно и безопасно передвигаться по освещенным участкам Бутурлинского шоссе от поселка Пограничный до деревни Бутурлино, Оболенскому шоссе в кварталах А и Б поселка Оболенск, на подъезде к поселку Подмоклово, по улице Теннистой в деревне Щеболово, вблизи деревни Свиненки. А в Пущине линии освещения обустроят на трех центральных улицах: проспекте Науки, улицах Институтской и Грузовой.
Также дорожники в конце ноября приступят к строительству более 14 километров освещения на дорогах в шести округах: Дмитровском, Подольске, Сергиево-Посадском, Чехове, Щелкове и Лыткарине. А подключат эти новые линии до февраля 2026 года.