В Подмосковье появится около 60 километров нового освещения до конца года
Новости Подмосковья
 
16:04 14.11.2025
В Подмосковье появится около 60 километров нового освещения до конца года
2025
пущино, серпухов, московская область (подмосковье), освещение
Новости Подмосковья, Пущино, Серпухов, Московская область (Подмосковье), Освещение
Уличный фонарь. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Подмосковье появится около 60 километров нового освещения до конца года, дорожные службы региона ведут строительство в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Сейчас продолжается строительство 45 километров линий освещения в Серпухове — в этом округе выполнят наибольший объем работ и построят линии на 36 участках. Здесь уже завершили установку опор и закладных деталей и продолжают монтаж светильников и кронштейнов, включить освещение планируется до конца 2025 года", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Таким образом, жители и гости округа смогут комфортно и безопасно передвигаться по освещенным участкам Бутурлинского шоссе от поселка Пограничный до деревни Бутурлино, Оболенскому шоссе в кварталах А и Б поселка Оболенск, на подъезде к поселку Подмоклово, по улице Теннистой в деревне Щеболово, вблизи деревни Свиненки. А в Пущине линии освещения обустроят на трех центральных улицах: проспекте Науки, улицах Институтской и Грузовой.
Также дорожники в конце ноября приступят к строительству более 14 километров освещения на дорогах в шести округах: Дмитровском, Подольске, Сергиево-Посадском, Чехове, Щелкове и Лыткарине. А подключат эти новые линии до февраля 2026 года.
Более 50 продуктов с ИИ будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 г
Более 50 продуктов с ИИ будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 г
13 ноября, 11:17
 
Новости ПодмосковьяПущиноСерпуховМосковская область (Подмосковье)Освещение
 
 
