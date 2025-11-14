США впервые выступили против антироссийской поправки в ООН

ООН, 14 ноя — РИА Новости. США впервые проголосовали против антироссийской поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил резолюцию, которую ежегодно принимают с 2005 года после внесения Россией. В ее поддержку проголосовали 114 стран, против — 52, в том числе США.
После начала спецоперации в 2022 году западные страны в противовес вносят поправку к документу, утверждающую, что Россия якобы оправдывает проведение СВО "мнимым предлогом искоренения неонацизма". США все это время поддерживали поправку, однако в этом году впервые этого не сделали.
"Число докладов, конференций и переговоров выросло до уровня неэффективности и расточительства, что делает невозможным выполнение жизненно важной работы", — отметил представитель США, комментируя это решение.
В целом Вашингтон решил дистанцироваться от большинства резолюций комитета. Тем не менее в российском МИД положительно оценили шаг Соединенных Штатов.
"Мы отметили изменение в голосовании делегации США. Считаем, что это один из позитивных итогов голосования по поправке", — заявил директор департамента многостороннего сотрудничества МИД России по правам человека Григорий Лукьянцев.
Голос против самой резолюции в делегации США объяснили, помимо вышеупомянутых причин о бюрократии в ООН, в том числе и тем, что любые высказывания, даже самые враждебные, защищены конституцией страны.
