В пятницу третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил резолюцию, которую ежегодно принимают с 2005 года после внесения Россией. В ее поддержку проголосовали 114 стран, против — 52, в том числе США.

После начала спецоперации в 2022 году западные страны в противовес вносят поправку к документу, утверждающую, что Россия якобы оправдывает проведение СВО "мнимым предлогом искоренения неонацизма". США все это время поддерживали поправку, однако в этом году впервые этого не сделали.