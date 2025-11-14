https://ria.ru/20251114/ohrana-2054909206.html
Береговая охрана США заявила, что видела российское судно у своих границ
Береговая охрана США заявила, что видела российское судно у своих границ - РИА Новости, 14.11.2025
Береговая охрана США заявила, что видела российское судно у своих границ
У американских территориальных вод заметили российское военное судно, заявили в Береговой охране США.
Береговая охрана США заявила, что видела российское судно у своих границ
Береговая охрана США утверждает, что следила за российским судном у своих границ
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. У американских территориальных вод заметили российское военное судно, заявили в Береговой охране США.
Утверждается, что его обнаружили 26 октября в 15 морских милях к югу от гавайского острова Оаху.
"Самолет береговой охраны HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны ответили на действия вспомогательного разведывательного судна ВМС России
"Карелия", совершив безопасный и профессиональный облет и пройдя вблизи судна", — рассказали силовики.
Они также признали, что, согласно международному праву, иностранным военным судам разрешено проходить и действовать за пределами территориальных вод других государств, которые простираются до 12 морских миль от берега.
Пограничный округ на Гавайских островах — один из самых малочисленных в составе Береговой охраны США.