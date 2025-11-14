Береговая охрана США заявила, что видела российское судно у своих границ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. У американских территориальных вод заметили российское военное судно, заявили в Береговой охране США.

Утверждается, что его обнаружили 26 октября в 15 морских милях к югу от гавайского острова Оаху.

"Самолет береговой охраны HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны ответили на действия вспомогательного разведывательного судна ВМС России "Карелия", совершив безопасный и профессиональный облет и пройдя вблизи судна", — рассказали силовики.

Они также признали, что, согласно международному праву, иностранным военным судам разрешено проходить и действовать за пределами территориальных вод других государств, которые простираются до 12 морских миль от берега.