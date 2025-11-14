Рейтинг@Mail.ru
Береговая охрана США заявила, что видела российское судно у своих границ - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 14.11.2025 (обновлено: 07:24 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/ohrana-2054909206.html
Береговая охрана США заявила, что видела российское судно у своих границ
Береговая охрана США заявила, что видела российское судно у своих границ - РИА Новости, 14.11.2025
Береговая охрана США заявила, что видела российское судно у своих границ
У американских территориальных вод заметили российское военное судно, заявили в Береговой охране США. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T06:43:00+03:00
2025-11-14T07:24:00+03:00
в мире
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731643142_0:24:2100:1205_1920x0_80_0_0_91bd6f5432fdeeaffdc610c23cac626e.jpg
https://ria.ru/20251104/razvedka-2052706016.html
https://ria.ru/20250821/britaniya-2036771783.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731643142_661:162:2100:1241_1920x0_80_0_0_21e23205261df07ccdfca10ff551655d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
Береговая охрана США заявила, что видела российское судно у своих границ

Береговая охрана США утверждает, что следила за российским судном у своих границ

© Фото : U.S. Navy/Haley NaceКорабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753)
Корабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753) - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : U.S. Navy/Haley Nace
Корабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. У американских территориальных вод заметили российское военное судно, заявили в Береговой охране США.
Утверждается, что его обнаружили 26 октября в 15 морских милях к югу от гавайского острова Оаху.
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135 - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем
4 ноября, 04:01
"Самолет береговой охраны HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны ответили на действия вспомогательного разведывательного судна ВМС России "Карелия", совершив безопасный и профессиональный облет и пройдя вблизи судна", — рассказали силовики.
Они также признали, что, согласно международному праву, иностранным военным судам разрешено проходить и действовать за пределами территориальных вод других государств, которые простираются до 12 морских миль от берега.
Пограничный округ на Гавайских островах — один из самых малочисленных в составе Береговой охраны США.
Британский патрульный корабль - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Британия утверждает, что следила за российским эсминцем в проливе Ла-Манш
21 августа, 16:17
 
В миреСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала