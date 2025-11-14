https://ria.ru/20251114/ofitser-2054941704.html
Офицеру из Белгородской области вынесли приговор за взятки
Офицеру из Белгородской области вынесли приговор за взятки - РИА Новости, 14.11.2025
Офицеру из Белгородской области вынесли приговор за взятки
Курский гарнизонный военный суд признал офицера одной из войсковых частей Белгородской области виновным в получении взяток и назначил ему наказание в виде...
КУРСК, 14 ноя – РИА Новости. Курский гарнизонный военный суд признал офицера одной из войсковых частей Белгородской области виновным в получении взяток и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, сообщили в пресс-службе судов по Курской области.
"Курским гарнизонным военным судом осужден начальник физической подготовки одной из войсковых частей Белгородской области
за совершение семи преступлений, предусмотренных части 3 статьи 290 (Получение взятки), и части 1 статьи 291.2 (Мелкое взяточничество), части 3 статьи 159 УК РФ
(Мошенничество)", – сообщили в Telegram-канале
объединенной пресс-службы судебной системы Курской области
.
Согласно материалам дела, офицер на протяжении нескольких лет получал взятки от военнослужащих с целью дополнительной надбавки за особые достижения в военной службе в выставлении результатов сдачи нормативов по физической подготовке, соответствующих высшему квалификационному уровню.
"Суд признал офицера виновным в совершении инкриминируемых деяний, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима, с лишением воинского звания "майор". Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу министерства обороны РФ более 598 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба, а также конфисковал у осужденного 175 тысяч рублей", – говорится в сообщении суда.