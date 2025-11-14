Офицеру из Белгородской области вынесли приговор за взятки

КУРСК, 14 ноя – РИА Новости. Курский гарнизонный военный суд признал офицера одной из войсковых частей Белгородской области виновным в получении взяток и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, сообщили в пресс-службе судов по Курской области.

Согласно материалам дела, офицер на протяжении нескольких лет получал взятки от военнослужащих с целью дополнительной надбавки за особые достижения в военной службе в выставлении результатов сдачи нормативов по физической подготовке, соответствующих высшему квалификационному уровню.

"Суд признал офицера виновным в совершении инкриминируемых деяний, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима, с лишением воинского звания "майор". Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу министерства обороны РФ более 598 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба, а также конфисковал у осужденного 175 тысяч рублей", – говорится в сообщении суда.