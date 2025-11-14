Рейтинг@Mail.ru
Офицеру из Белгородской области вынесли приговор за взятки - РИА Новости, 14.11.2025
11:10 14.11.2025
Офицеру из Белгородской области вынесли приговор за взятки
Офицеру из Белгородской области вынесли приговор за взятки - РИА Новости, 14.11.2025
Офицеру из Белгородской области вынесли приговор за взятки
Курский гарнизонный военный суд признал офицера одной из войсковых частей Белгородской области виновным в получении взяток и назначил ему наказание в виде... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T11:10:00+03:00
2025-11-14T11:10:00+03:00
происшествия
белгородская область
курская область
россия
белгородская область
курская область
россия
происшествия, белгородская область, курская область, россия
Происшествия, Белгородская область, Курская область, Россия
Офицеру из Белгородской области вынесли приговор за взятки

Офицеру из Белгородской области дали 7 лет колонии за взятки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
КУРСК, 14 ноя – РИА Новости. Курский гарнизонный военный суд признал офицера одной из войсковых частей Белгородской области виновным в получении взяток и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, сообщили в пресс-службе судов по Курской области.
"Курским гарнизонным военным судом осужден начальник физической подготовки одной из войсковых частей Белгородской области за совершение семи преступлений, предусмотренных части 3 статьи 290 (Получение взятки), и части 1 статьи 291.2 (Мелкое взяточничество), части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)", – сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Согласно материалам дела, офицер на протяжении нескольких лет получал взятки от военнослужащих с целью дополнительной надбавки за особые достижения в военной службе в выставлении результатов сдачи нормативов по физической подготовке, соответствующих высшему квалификационному уровню.
"Суд признал офицера виновным в совершении инкриминируемых деяний, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима, с лишением воинского звания "майор". Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу министерства обороны РФ более 598 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба, а также конфисковал у осужденного 175 тысяч рублей", – говорится в сообщении суда.
ПроисшествияБелгородская областьКурская областьРоссия
 
 
