Пожар ликвидировали в банном комплексе в Одинцово

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар ликвидировали в банном комплексе в подмосковном Одинцово, сообщило в пятницу РИА Новости ГУ МЧС.

В пятницу главк отметил РИА Новости, что возгорание в помещении парильной произошло в банном комплексе в Одинцово, открытое горение было ликвидировано, пострадавших, предварительно, нет.