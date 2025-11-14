https://ria.ru/20251114/odintsovo-2055100144.html
Пожар ликвидировали в банном комплексе в Одинцово
Пожар ликвидировали в банном комплексе в Одинцово - РИА Новости, 14.11.2025
Пожар ликвидировали в банном комплексе в Одинцово
Пожар ликвидировали в банном комплексе в подмосковном Одинцово, сообщило в пятницу РИА Новости ГУ МЧС. РИА Новости, 14.11.2025
Пожар ликвидировали в банном комплексе в Одинцово
Пожар ликвидировали в банном комплексе в подмосковном Одинцово
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар ликвидировали в банном комплексе в подмосковном Одинцово, сообщило в пятницу РИА Новости ГУ МЧС.
В пятницу главк отметил РИА Новости, что возгорание в помещении парильной произошло в банном комплексе в Одинцово, открытое горение было ликвидировано, пострадавших, предварительно, нет.
"В 21.20 - полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении ГУ МЧС.