Рейтинг@Mail.ru
Одесситы не верят в доказательства против Труханова, сообщили NYT - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/nyt-2055011631.html
Одесситы не верят в доказательства против Труханова, сообщили NYT
Одесситы не верят в доказательства против Труханова, сообщили NYT - РИА Новости, 14.11.2025
Одесситы не верят в доказательства против Труханова, сообщили NYT
Жители Одессы считают, что доказательства того, что у лишенного украинского гражданства экс-мэра Одессы Геннадия Труханова якобы есть российский паспорт,... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:38:00+03:00
2025-11-14T15:38:00+03:00
в мире
одесса
украина
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051400187_113:0:1166:592_1920x0_80_0_0_4daa0f3a7083422d3614ff07d3a6c023.jpg
https://ria.ru/20251111/zelenskiy-2054244438.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051400187_275:0:1280:754_1920x0_80_0_0_3fa157c46c5b8e97c92fb2ad52489689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Одесса, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Одесситы не верят в доказательства против Труханова, сообщили NYT

NYT: жители Одессы считают, что дело против Труханова выглядят сфабрикованным

© Фото : Национальная полиция УкраиныПредъявление обвинения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову
Предъявление обвинения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Предъявление обвинения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Жители Одессы считают, что доказательства того, что у лишенного украинского гражданства экс-мэра Одессы Геннадия Труханова якобы есть российский паспорт, выглядят сфабрикованными, пишет американская газета New York Times.
"Отставка мэра вызывала беспокойство даже среди местных оппонентов, которые давно хотели, чтобы он ушел. Многие жители заявили, что доказательства, стоящие за обвинениями в получении российского гражданства, выглядят сфабрикованными, что вызывает опасения, что это было частью более масштабного захвата власти... с целью устранения политического соперника", - говорится в публикации.
Как пишет издание, аналитики рассматривают ситуацию с Трухановым как признак того, что Владимир Зеленский сейчас использует свои полномочия военного времени для усиления контроля над городами, управляемыми оппозицией.
Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Труханов заявил, что намерен обжаловать решение о лишении его гражданства в суде. Он также сказал, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что настоящая причина лишения Труханова украинского гражданства - стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
 
В миреОдессаУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала