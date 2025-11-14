Одесситы не верят в доказательства против Труханова, сообщили NYT

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Жители Одессы считают, что доказательства того, что у лишенного украинского гражданства экс-мэра Одессы Геннадия Труханова якобы есть российский паспорт, выглядят сфабрикованными, пишет американская газета New York Times.
"Отставка мэра вызывала беспокойство даже среди местных оппонентов, которые давно хотели, чтобы он ушел. Многие жители заявили, что доказательства, стоящие за обвинениями в получении российского гражданства, выглядят сфабрикованными, что вызывает опасения, что это было частью более масштабного захвата власти... с целью устранения политического соперника", - говорится в публикации.
Как пишет издание, аналитики рассматривают ситуацию с Трухановым как признак того, что Владимир Зеленский сейчас использует свои полномочия военного времени для усиления контроля над городами, управляемыми оппозицией.
Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Труханов заявил, что намерен обжаловать решение о лишении его гражданства в суде. Он также сказал, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что настоящая причина лишения Труханова украинского гражданства - стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.