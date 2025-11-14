https://ria.ru/20251114/novorossiysk-2054890208.html
В Новороссийске при атаке БПЛА пострадал человек
В Новороссийске при атаке БПЛА пострадал человек
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
новороссийск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск
В Новороссийске при попадания БПЛА в многоквартирный дом пострадал человек