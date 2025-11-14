Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА на судно в порту Новороссийска пострадали три человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:23 14.11.2025 (обновлено: 05:18 14.11.2025)
При атаке БПЛА на судно в порту Новороссийска пострадали три человека
При атаке БПЛА на судно в порту Новороссийска пострадали три человека
Одно из гражданских судов в порту Новороссийска получило повреждения при массированной атаке БПЛА, пострадали три члена экипажа, сообщил оперштаб Краснодарского РИА Новости, 14.11.2025
происшествия, новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины, беспилотники
При атаке БПЛА на судно в порту Новороссийска пострадали три человека

В морском порту Новороссийска
В морском порту Новороссийска
В морском порту Новороссийска. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Одно из гражданских судов в порту Новороссийска получило повреждения при массированной атаке БПЛА, пострадали три члена экипажа, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"В результате массированной атаки на Новороссийск обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту. По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в публикации.
Ранее в ночь на пятницу глава города Андрей Кравченко рассказал об отражении налета дронов на город.
По данным регионального оперштаба, из-за массовой атаки беспилотников нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис" получила повреждения. Кроме того, при падении обломков БПЛА на жилые дома в Новороссийске пострадал один человек.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
