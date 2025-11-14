При атаке БПЛА на судно в порту Новороссийска пострадали три человека

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Одно из гражданских судов в порту Новороссийска получило повреждения при массированной атаке БПЛА, пострадали три члена экипажа, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"В результате массированной атаки на Новороссийск обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту. По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в публикации.
Ранее в ночь на пятницу глава города Андрей Кравченко рассказал об отражении налета дронов на город.
По данным регионального оперштаба, из-за массовой атаки беспилотников нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис" получила повреждения. Кроме того, при падении обломков БПЛА на жилые дома в Новороссийске пострадал один человек.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
