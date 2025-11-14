https://ria.ru/20251114/novorossijsk-2054890555.html
В Новороссийске обломки БПЛА повредили еще два дома
В Новороссийске обломки БПЛА повредили еще два дома - РИА Новости, 14.11.2025
В Новороссийске обломки БПЛА повредили еще два дома
Фрагменты беспилотника привели к повреждению еще двух домов в Новороссийске, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2025
В Новороссийске обломки БПЛА повредили еще два дома
