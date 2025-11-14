Рейтинг@Mail.ru
Атака БПЛА на Новороссийск привела к повреждениям на нефтебазе - РИА Новости, 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:41 14.11.2025 (обновлено: 08:29 14.11.2025)
Атака БПЛА на Новороссийск привела к повреждениям на нефтебазе
На перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске зафиксировали повреждения после атаки беспилотника, передает оперштаб Краснодарского края в... РИА Новости, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске зафиксировали повреждения после атаки беспилотника, передает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
Новороссийске в результате атаки БПЛА киевского режима повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис". Также повреждения получили береговые сооружения", — уточняется в публикации.
На месте работают оперативные и специальные службы. По имеющимся данным, никто не пострадал.
Российские бойцы продолжают отражать налет дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
