США разрешили операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" для проекта в Казахстане

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. США разрешили проводить операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане, следует из лицензии американского минфина в распоряжении РИА Новости.

Ранее США разрешали проводить операции с попавшими под санкциями "Лукойлом" и "Роснефтью" только Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и "Тенгизшевройлу".

"Все сделки, запрещенные указом президента 14024, с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, которые связаны с эксплуатацией проектов Каспийский трубопроводный консорциум, Тенгизшевройл или Карачаганак, разрешены: нефтяная компания "Роснефть"; ПАО "Лукойл"; или любое юридическое лицо, в котором одно или несколько из вышеуказанных лиц владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50% или более акций", - говорится в лицензии.

"Лукойл" входит в международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V., который занимается разработкой одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений Карачаганак в Казахстане. У "Лукойла" в нем 13,5%.