Рейтинг@Mail.ru
"Опять покупают": Запад обескуражен своим же ударом по России - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.11.2025 (обновлено: 08:05 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/neft-2054754177.html
"Опять покупают": Запад обескуражен своим же ударом по России
"Опять покупают": Запад обескуражен своим же ударом по России - РИА Новости, 14.11.2025
"Опять покупают": Запад обескуражен своим же ударом по России
В конце октября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило жесткие санкции на "Роснефть", "Лукойл" и их 34 дочерние... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T08:00:00+03:00
2025-11-14T08:05:00+03:00
экономика
индия
россия
сша
роснефть
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570554944_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_50895784066119dc7f7a8c5d1fb14bc6.jpg
https://ria.ru/20251018/kpler-2048963599.html
https://ria.ru/20251016/neft-2048471912.html
https://ria.ru/20251027/maryshev-2050453586.html
индия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570554944_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d4cd6a6937a7b67a8bf5ba132c2a3588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, россия, сша, роснефть, лукойл
Экономика, Индия, Россия, США, Роснефть, ЛУКОЙЛ
"Опять покупают": Запад обескуражен своим же ударом по России

Индия продолжает закупки российской нефти несмотря на давление США

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае
Нефтяной танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса Шесхарис в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтяной танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. В конце октября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило жесткие санкции на "Роснефть", "Лукойл" и их 34 дочерние организации. А 19-й пакет ЕС полностью запретил транзакции для "Роснефти" и "Газпрома". О том, почему все это не сработало и лишить Москвы главного клиента не удалось, — в материале РИА Новости.

Вызвали турбулентность

Администрация Трампа несколько месяцев требовала от Нью-Дели прекратить закупки российских энергоносителей. Даже ввели 50-процентные пошлины на весь индийский импорт.
В итоге пять нефтепереработчиков, в том числе и Reliance Industries, владелец крупнейшего в мире Джамнагарского НПЗ, сделки на декабрь приостановили, сообщил Bloomberg.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Неожиданный эффект": Россия выбила США с ключевого нефтяного рынка
18 октября, 08:00
"Reliance Industries одновременно нарастила импорт на Ближнем Востоке, в Бразилии, США. И это несмотря на действующий десятилетний контракт с "Роснефтью", предусматривающий поставки около 500 тысяч баррелей в сутки. "Лукойл" и "Роснефть" еще в сентябре обеспечивали до 50 процентов потребности Reliance Industries", — комментирует ситуацию РИА Новости Сергей Ермилов, менеджер практики "Стратегия" компании "Рексофт Консалтинг".
Индийские НПЗ "в основном прекратили" приобретать нефть у России под давлением США, заявил Трамп.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТуапсинский нефтеперерабатывающий завод
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод

Перестраивают логистику

Однако, по сведениям Reuters, государственная Indian Oil Corp (IOC) оплатила пять партий российской нефти с поставкой в декабре. Финансовый директор IOC Анудж Джайн заверил, что корпорация не намерена отказываться от сотрудничества с Москвой.
По данным трейдеров, Indian Oil закупилась у компаний, не подпадающих под санкции Запада. В результате НПЗ IOC получит около 3,5 миллиона баррелей малосернистой ESPO по цене, близкой к котировкам Dubai.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Так не работает": Вашингтон опять поставили перед фактом
16 октября, 08:00
Так же поступила Nayara Energy, в которой "Роснефть" владеет 49,13 процента акций. Этой компании принадлежит третий по мощности в стране Вадинарский НПЗ, перерабатывающий до 400 тысяч тонн сырья в сутки.
Как указывает Economic Times, Nayara не откажется от торговли с Москвой.
Индия продолжает закупать российскую нефть, подтвердил замглавы МИД Андрей Руденко.
"Россия — один из ключевых игроков на рынке энергоресурсов, и цены предлагает выгодные. Зачем от этого отказываться? Более того, Индия заявила о желании укреплять сотрудничество в рамках БРИКС", — напоминает Дарья Соколан, замдекана по международной деятельности экономического факультета РУДН.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЦеремония встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС
Церемония встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Церемония встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС

Закупки не остановятся

Тем не менее поставки временно сократятся.
"Можно ожидать в декабре меньше миллиона баррелей в сутки. В октябре было порядка 1,48 миллиона", — говорит Ермилов.
Но в первом полугодии 2026-го импорт постепенно восстановится.
Этому поспособствуют сохраняющаяся экономическая привлекательность российской нефти и издержки, которые индийские переработчики неизбежно понесут при переходе на поставщиков из США и с Ближнего Востока. А именно: возросшие транспортные расходы, логистические и инфраструктурные сложности, операционные риски.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник "Роснефти"
Сотрудник Роснефти - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник "Роснефти"
Так, по мнению экспертов инвестбанка Jefferies, это может стоить той же Jefferies до 2,1 процента годовой консолидированной прибыли.
Плюс технологические аспекты. Многие индийские НПЗ, особенно современные, оптимизированы именно под российскую нефть. Для другого поставщика потребуется модернизация, которая нивелирует всю потенциальную выгоду, если таковую предложат конкуренты.

Себе дороже

До 2022-го в индийском импорте на российскую нефть приходилось 0,2 процента. Сейчас — 35-40. По оценкам Международного валютного фонда, страна экономит пять-семь миллиардов долларов в год за счет торговли с Москвой.
Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
"Уже не шутки": Европе сделали жесткое предупреждение
27 октября, 08:00
В Bank of America Securities насчитали куда больше: 18-20 миллиардов, а в консалтинговой Rystad Energy вообще 26-35 миллиардов.
Таким образом, констатируют аналитики, Индия продолжит биться за российскую нефть до последнего, находя новые способы обхода санкций. Полный отказ от поставок был бы крайне болезненным и дорогостоящим.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Флаги России и Индии
 
ЭкономикаИндияРоссияСШАРоснефтьЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала