"Опять покупают": Запад обескуражен своим же ударом по России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. В конце октября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило жесткие санкции на "Роснефть", "Лукойл" и их 34 дочерние организации. А 19-й пакет ЕС полностью запретил транзакции для "Роснефти" и "Газпрома". О том, почему все это не сработало и лишить Москвы главного клиента не удалось, — в материале РИА Новости.

Вызвали турбулентность

Администрация Трампа несколько месяцев требовала от Нью-Дели прекратить закупки российских энергоносителей. Даже ввели 50-процентные пошлины на весь индийский импорт.

В итоге пять нефтепереработчиков, в том числе и Reliance Industries, владелец крупнейшего в мире Джамнагарского НПЗ, сделки на декабрь приостановили, сообщил Bloomberg.

"Reliance Industries одновременно нарастила импорт на Ближнем Востоке, в Бразилии, США. И это несмотря на действующий десятилетний контракт с "Роснефтью", предусматривающий поставки около 500 тысяч баррелей в сутки. "Лукойл" и "Роснефть" еще в сентябре обеспечивали до 50 процентов потребности Reliance Industries", — комментирует ситуацию РИА Новости Сергей Ермилов, менеджер практики "Стратегия" компании "Рексофт Консалтинг".

Индийские НПЗ "в основном прекратили" приобретать нефть у России под давлением США, заявил Трамп.

Перестраивают логистику

Однако, по сведениям Reuters, государственная Indian Oil Corp (IOC) оплатила пять партий российской нефти с поставкой в декабре. Финансовый директор IOC Анудж Джайн заверил, что корпорация не намерена отказываться от сотрудничества с Москвой.

По данным трейдеров, Indian Oil закупилась у компаний, не подпадающих под санкции Запада. В результате НПЗ IOC получит около 3,5 миллиона баррелей малосернистой ESPO по цене, близкой к котировкам Dubai.

Так же поступила Nayara Energy, в которой "Роснефть" владеет 49,13 процента акций. Этой компании принадлежит третий по мощности в стране Вадинарский НПЗ, перерабатывающий до 400 тысяч тонн сырья в сутки.

Как указывает Economic Times, Nayara не откажется от торговли с Москвой.

Индия продолжает закупать российскую нефть, подтвердил замглавы МИД Андрей Руденко.

"Россия — один из ключевых игроков на рынке энергоресурсов, и цены предлагает выгодные. Зачем от этого отказываться? Более того, Индия заявила о желании укреплять сотрудничество в рамках БРИКС", — напоминает Дарья Соколан, замдекана по международной деятельности экономического факультета РУДН.

Закупки не остановятся

Тем не менее поставки временно сократятся.

"Можно ожидать в декабре меньше миллиона баррелей в сутки. В октябре было порядка 1,48 миллиона", — говорит Ермилов.

Но в первом полугодии 2026-го импорт постепенно восстановится.

Этому поспособствуют сохраняющаяся экономическая привлекательность российской нефти и издержки, которые индийские переработчики неизбежно понесут при переходе на поставщиков из США и с Ближнего Востока. А именно: возросшие транспортные расходы, логистические и инфраструктурные сложности, операционные риски.

Так, по мнению экспертов инвестбанка Jefferies, это может стоить той же Jefferies до 2,1 процента годовой консолидированной прибыли.

Плюс технологические аспекты. Многие индийские НПЗ, особенно современные, оптимизированы именно под российскую нефть. Для другого поставщика потребуется модернизация, которая нивелирует всю потенциальную выгоду, если таковую предложат конкуренты.

Себе дороже

До 2022-го в индийском импорте на российскую нефть приходилось 0,2 процента. Сейчас — 35-40. По оценкам Международного валютного фонда, страна экономит пять-семь миллиардов долларов в год за счет торговли с Москвой.

В Bank of America Securities насчитали куда больше: 18-20 миллиардов, а в консалтинговой Rystad Energy вообще 26-35 миллиардов.