В Красноярском крае засняли сгорание метеорита в небе

КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Сгорание метеорита в небе над селом Ванавара в Красноярском крае засняла камера, установленная заповедником "Тунгусский", сообщает пресс-служба заповедника.

Отмечается, что в ночь с 12 на 13 ноября камера зафиксировала световые столбы, появление которых обусловлено отражением света на гранях ледяных кристаллов, находящихся в воздухе. Завершилась ночь полярным сиянием, вызванным магнитной бурей.