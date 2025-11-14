Рейтинг@Mail.ru
14:12 14.11.2025
В Красноярском крае засняли сгорание метеорита в небе
В Красноярском крае засняли сгорание метеорита в небе
Сгорание метеорита в небе над селом Ванавара в Красноярском крае засняла камера, установленная заповедником "Тунгусский", сообщает пресс-служба заповедника. РИА Новости, 14.11.2025
В Красноярском крае засняли сгорание метеорита в небе

Камера Тунгусского заповедника засняла сгорание метеорита над Красноярским краем

Вид на Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Сгорание метеорита в небе над селом Ванавара в Красноярском крае засняла камера, установленная заповедником "Тунгусский", сообщает пресс-служба заповедника.
"Над Ванаварой с яркой вспышкой сгорел метеорит. Разрушаться метеорит стал в полете, после чего последовала вспышка, которая осветила берег Подкаменной Тунгуски от реки Ванаварка до Центрального причала. Момент падения метеорита успел попасть в объектив камеры", - говорится в сообщении в группе заповедника во "ВКонтакте".
Отмечается, что в ночь с 12 на 13 ноября камера зафиксировала световые столбы, появление которых обусловлено отражением света на гранях ледяных кристаллов, находящихся в воздухе. Завершилась ночь полярным сиянием, вызванным магнитной бурей.
