В Сургуте нашли способ получать из отходов нефти сырье для медицины
Наука
 
07:00 14.11.2025
В Сургуте нашли способ получать из отходов нефти сырье для медицины
В Сургуте нашли способ получать из отходов нефти сырье для медицины
Более половины отходов нефтепереработки можно переработать в необходимые для медицины и электроники материалы с помощью метода обработки плазмой, разработанного
наука, университетская наука, сургут, сургутский государственный университет (сургу), томский политехнический университет, россия, российские инновации, качество жизни, нефть, лекарства
В Сургуте нашли способ получать из отходов нефти сырье для медицины

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Более половины отходов нефтепереработки можно переработать в необходимые для медицины и электроники материалы с помощью метода обработки плазмой, разработанного специалистами СурГУ в составе исследовательского коллектива. Результаты представлены в Petroleum Research.
Нефть состоит из множества органических веществ, которые в зависимости от температуры кипения разделяются на фракции. Из соединений легкой фракции производят растворители и автомобильный бензин, из средней — авиационное топливо, дизель, сырье для производства полимеров и некоторых моющих средств. При этом тяжелые фракции, например гудрон, считаются отходами нефтепереработки и подлежат утилизации, рассказали ученые Сургутского государственного университета (СурГУ).
Специалисты вуза с коллегами из Томского политехнического университета предложили способ быстрой переработки отходов нефтепереработки в углеродные наноматериалы: графитоподобные структуры, нановолокна и нанолуковицы. Эффективность получения этой продукции, которую можно использовать в медицине и электронике, определяется главным образом структурой асфальтенов — веществ, в сотни и тысячи раз тяжелее по массе и сложнее по составу в сравнении с октаном из автомобильного бензина.
"Представьте, что асфальтены — это смесь из больших прочных кубиков конструктора "Лего" и множества мелких хрупких деталей. Когда мы помещаем их в мощный реактор, мелкие детали просто спекаются в единый комок (аморфный графит). А вот крупные кубики не плавятся, а собираются в сложные и полезные структуры — нановолокна и наносферы", — рассказала младший научный сотрудник Научно-образовательного центра Института естественных и технических наук СурГУ Валентина Егорова.
Ученый пояснила, что асфальтены помещаются в плазменную дугу, где температура достигает 10 000 К (10 273 ºС). Обработка занимает около минуты, что выгодно отличает новый способ от существующих технологий бескислородного нагревания отходов.
"Мы показали, что выход полезного твердого продукта из асфальтенов составляет более 50 процентов от исходной массы. Это высокий показатель для подобных процессов переработки", — подчеркнула Егорова.
В будущем специалисты планируют опробовать технологию в промышленных масштабах, а также применить новый метод переработки к другим видам нефтяного сырья.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного и гранта Фонда научно-технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Работа ведется в рамках стратегического технологического проекта "Химия нефти" федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети".
 
Наука
 
 
