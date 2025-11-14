https://ria.ru/20251114/mwm-2054942008.html
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 14.11.2025
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских сил на Украине, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T11:11:00+03:00
2025-11-14T11:11:00+03:00
2025-11-14T18:36:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
уралвагонзавод
ростех
тос-1а "солнцепек"
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО
MWM: "Солнцепеки" играют одну из важных ролей в продвижении России на Украине