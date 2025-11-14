Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 14.11.2025
11:11 14.11.2025 (обновлено: 18:36 14.11.2025)
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских сил на Украине, пишет Military Watch Magazine.
в мире
украина
донецкая народная республика
уралвагонзавод
ростех
тос-1а "солнцепек"
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
в мире, украина, донецкая народная республика, уралвагонзавод, ростех, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы украины
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО

Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских сил на Украине, пишет Military Watch Magazine.
"Эти машины продолжают играть одну из ведущих ролей в продвижении российских войск на украинском театре военных действий", — говорится в публикации.
Накануне в пресс-службе "Ростеха" сообщили, что концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в армию очередную партию "Солнцепеков", оснащенных модернизированным комплексом защиты от беспилотников.
Минобороны в октябре сообщало, что расчеты ТОС-1А группировки российских войск "Южная" уничтожили четыре опорных пункта ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР.
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаУралвагонзаводРостехТОС-1А "Солнцепек"Вооруженные силы Украины
 
 
