МВД задержало администраторов Telegram-каналов, использовавшихся аферистами

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сотрудники УБК МВД России задержали администраторов Telegram-каналов, позволявших аферистам использовать арендованные аккаунты.
"️При содействии коллег из Астраханской области и Луганской Народной Республики, а также в сотрудничестве с центром безопасности MAX пресечена деятельность двух Telegram-каналов, позволявших мошенникам ежедневно использовать более тысячи арендованных аккаунтов в мессенджерах для обмана граждан России", — рассказали в ведомстве.
Против задержанных 16 и 18 лет завели уголовные дела по статье об организации деятельности по передаче абонентских номеров и информации, необходимой для регистрации на сайтах или в приложениях.
Закон об уголовной ответственности за организацию такой деятельности вступил в силу 1 сентября. За это грозит:
- либо штраф до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового;
- либо принудительные работы на срок до трех лет;
- либо лишение свободы на тот же срок.
Участие в подобной деятельности повлечет штраф до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период до года либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов
13 ноября, 17:40