МВД задержало администраторов Telegram-каналов, использовавшихся аферистами

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сотрудники УБК МВД России задержали администраторов Telegram-каналов, позволявших аферистам использовать арендованные аккаунты.

Против задержанных 16 и 18 лет завели уголовные дела по статье об организации деятельности по передаче абонентских номеров и информации, необходимой для регистрации на сайтах или в приложениях.

Закон об уголовной ответственности за организацию такой деятельности вступил в силу 1 сентября. За это грозит:

либо штраф до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового;

либо принудительные работы на срок до трех лет;

либо лишение свободы на тот же срок.