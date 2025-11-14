Рейтинг@Mail.ru
МВД задержало администраторов Telegram-каналов, использовавшихся аферистами - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 14.11.2025 (обновлено: 19:13 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/mvd-2055037573.html
МВД задержало администраторов Telegram-каналов, использовавшихся аферистами
МВД задержало администраторов Telegram-каналов, использовавшихся аферистами - РИА Новости, 14.11.2025
МВД задержало администраторов Telegram-каналов, использовавшихся аферистами
Сотрудники УБК МВД России задержали администраторов Telegram-каналов, позволявших аферистам использовать арендованные аккаунты. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:52:00+03:00
2025-11-14T19:13:00+03:00
россия
астраханская область
луганская народная республика
происшествия
мошенничество
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20251114/moshenniki-2054899725.html
https://ria.ru/20251113/moshenniki-2054827192.html
россия
астраханская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, астраханская область, луганская народная республика, происшествия, мошенничество, общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Астраханская область, Луганская Народная Республика, Происшествия, Мошенничество, Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД задержало администраторов Telegram-каналов, использовавшихся аферистами

МВД задержало двух администраторов использовавшихся мошенниками Telegram-каналов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сотрудники УБК МВД России задержали администраторов Telegram-каналов, позволявших аферистам использовать арендованные аккаунты.
"️При содействии коллег из Астраханской области и Луганской Народной Республики, а также в сотрудничестве с центром безопасности MAX пресечена деятельность двух Telegram-каналов, позволявших мошенникам ежедневно использовать более тысячи арендованных аккаунтов в мессенджерах для обмана граждан России", — рассказали в ведомстве.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Эксперты рассказали об излюбленных схемах мошенников этой осенью
Вчера, 04:56
Против задержанных 16 и 18 лет завели уголовные дела по статье об организации деятельности по передаче абонентских номеров и информации, необходимой для регистрации на сайтах или в приложениях.
Закон об уголовной ответственности за организацию такой деятельности вступил в силу 1 сентября. За это грозит:
  • либо штраф до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового;
  • либо принудительные работы на срок до трех лет;
  • либо лишение свободы на тот же срок.
Участие в подобной деятельности повлечет штраф до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период до года либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Здание Центробанка России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов
13 ноября, 17:40
 
РоссияАстраханская областьЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияМошенничествоОбществоТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала