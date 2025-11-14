Рейтинг@Mail.ru
МСП Дальнего Востока привлекли более 50 млрд рублей с господдержкой
09:00 14.11.2025
МСП Дальнего Востока привлекли более 50 млрд рублей с господдержкой
МСП Дальнего Востока привлекли более 50 млрд рублей с господдержкой - РИА Новости, 14.11.2025
МСП Дальнего Востока привлекли более 50 млрд рублей с господдержкой
Малый и средний бизнес Дальнего Востока привлек 50,8 миллиарда рублей с начала 2025 года при помощи инструментов участников Национальной гарантийной системы... РИА Новости, 14.11.2025
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
александр исаевич
корпорация мсп
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич, Корпорация МСП
МСП Дальнего Востока привлекли более 50 млрд рублей с господдержкой

Дальневосточный МСБ привлек более 50 млрд рублей с господдержкой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧлен совета директоров, генеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Член совета директоров, генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Член совета директоров, генеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Малый и средний бизнес Дальнего Востока привлек 50,8 миллиарда рублей с начала 2025 года при помощи инструментов участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщают в пресс-службе Корпорации МСП – оператора системы.
Объем финансовой поддержки МСП увеличился на 2,5 миллиарда рублей (5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Основным растущим вектором развития сегмента МСП на Дальнем Востоке с начала года стали инвестиционные проекты. Объем привлеченного финансирования на их реализацию по сравнению с прошлым годом вырос на 44%, до 19,2 миллиарда рублей. При этом в регионе сама доля инвестпроектов в структуре господдержки в рамках НГС выросла с 27,7% до 37,7%. То есть местный бизнес активно инициирует и реализует долгосрочные инициативы, используя финансовое плечо государства", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Наибольший прирост объема финансирования с использованием инструментов НГС отмечен в научно-технической сфере (в 3,2 раза), в области реализации инфраструктурных проектов (в 1,7 раза), в обрабатывающем производстве (11%).
"Корпорация МСП системно развивает инструменты и механизмы для развития бизнеса на Дальнем Востоке как одного из стратегически значимых регионов страны. С 2021 по 2024 год ее объем вырос почти в два раза, в этом году динамика сохраняется. Кредитно-гарантийная поддержка участников НГС позволила банкам активнее предоставлять местным МСП заемное финансирование, несмотря на повышенный уровень риска", – отметил Исаевич.
Наибольший объем средств, по данным корпорации, привлекли предприятия в сфере инфраструктурного строительства (23 миллиарда рублей), компании, специализирующиеся на реализации различных видов продукции (9 миллиардов рублей), обрабатывающие производства (6 миллиардов рублей), транспортные и логистические организации (4 миллиарда рублей), а также МСП в сфере научных и технических услуг (3,5 миллиарда рублей).
С начала 2025 года в ДФО микробизнес увеличил объем привлеченного финансирования в рамках НГС на 26% до 37,8 миллиарда рублей. Малый бизнес привлек 10,4 миллиарда рублей, средний – 2,52 миллиарда рублей. При этом в четыре раза – до 7,3 миллиарда рублей – увеличили объем полученных средств новые компании (действуют на рынке до одного года), и на 23% – до 24,1 миллиарда рублей – "устоявшиеся" производства (свыше десяти лет).
Наибольший объем финансовой поддержки в рамках НГС привлек бизнес Хабаровского края (12,8 миллиарда рублей), Приморского края (12,3 миллиарда рублей), Республики Саха (Якутия) (9,6 миллиарда рублей), Забайкальского края (4,2 миллиарда рублей), Амурской области (2,8 миллиарда рублей).
В числе регионов-лидеров по приросту объема финансирования – Амурская область (69%), Хабаровский край (55%), Республика Саха (Якутия) (51%).
