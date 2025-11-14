В Москве рассмотрят уголовное дело в отношении девяти представителей МУС

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении девяти представителей Международного уголовного суда (МУС) рассмотрит по существу Московский городской суд, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девятерых представителей Международного уголовного суда (МУС). Обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск. Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.