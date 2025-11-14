https://ria.ru/20251114/moskva-2055080780.html
В Москве рассмотрят уголовное дело в отношении девяти представителей МУС

14.11.2025
В Москве рассмотрят уголовное дело в отношении девяти представителей МУС - РИА Новости, 14.11.2025
В Москве рассмотрят уголовное дело в отношении девяти представителей МУС
Уголовное дело в отношении девяти представителей Международного уголовного суда (МУС) рассмотрит по существу Московский городской суд, сообщили в Генеральной... РИА Новости, 14.11.2025
