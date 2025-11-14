Рейтинг@Mail.ru
20:47 14.11.2025
В Москве рассмотрят уголовное дело в отношении девяти представителей МУС
В Москве рассмотрят уголовное дело в отношении девяти представителей МУС

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 9 представителей МУС

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении девяти представителей Международного уголовного суда (МУС) рассмотрит по существу Московский городской суд, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девятерых представителей Международного уголовного суда (МУС). Обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск. Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
МУС пал жертвой зависимости от Запада, заявил Медведев
24 апреля, 07:58
 
