В Новой Москве дерево упало на мужчину
В Новой Москве дерево упало на мужчину
В Новой Москве дерево упало на мужчину
Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой после падения дерева от сильного ветра в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 14.11.2025
Мужчину госпитализировали после падения дерева в Новой Москве