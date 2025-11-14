Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве дерево упало на мужчину - РИА Новости, 14.11.2025
14:35 14.11.2025
В Новой Москве дерево упало на мужчину
В Новой Москве дерево упало на мужчину
Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой после падения дерева от сильного ветра в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 14.11.2025
В Новой Москве дерево упало на мужчину

Мужчину госпитализировали после падения дерева в Новой Москве

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой после падения дерева от сильного ветра в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Столичный комплекс городского хозяйства сообщил в Telegram-канале, что в Москве фиксируются случаи повреждения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду.
Новой Москве дерево от сильного ветра упало на мужчину", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сильными болями в спине.
