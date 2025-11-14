Жителям Москвы рассказали о погоде в субботу

Семья с ребенком на прогулке у Большого Новодевичьего пруда в Москве. Архивное фото

Семья с ребенком на прогулке у Большого Новодевичьего пруда в Москве

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу, ожидается морозец и гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее в столичном департаменте транспорта москвичам порекомендовали выезжать на выходных только на зимней резине.

"Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу. Высота снежного покрова составит 3-4 сантиметра. Образуется гололедица толщиной до 7-12 миллиметров, ударят морозцы до минус 3 - минус 8 градусов", - рассказал Тишковец

Синоптик пояснил, что в Москве за предстоящие сутки выпадет до 15 миллиметров осадков, или почти треть месячной нормы.

"Небольшой дождь при температуре плюс 6 заморосит вечером в теплом секторе циклона, а с наступлением субботы, при прохождении холодного фронта, перейдет в интенсивный ливень, который с 3-4 часов ночи при температуре воздуха плюс 2 градуса станет переходить в заряды мокрого снега и снега", - добавил Тишковец.

Он подчеркнул, что во второй половине ночи московская земля "побелеет", к 9 часам утра, когда столбик термометра опустится до нуля, появится неустойчивый снежный покров высотой от 1 до 3 сантиметров, а к полудню он достигнет почти 4 сантиметров.

"Днем в городе не выше плюс 2, порывы ветра до 11 метров в секунду, из-за чего в ощущениях будет казаться, что на улице минус 3 градуса. К вечеру осадки прекратятся, и с наступлением сумерек облака рассеются, и после 20.00 ожидаются заморозки до минус 1, на дорогах появится гололедица", - подчеркнул он.

Специалист уточнил, что в воскресенье инициативу в атмосфере перехватит антициклон, ночью будет малооблачно, в столице ударят морозцы до минус 3 - минус 5, в Подмосковье до минус 3 - минус 8, днем не выше 0.