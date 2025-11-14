https://ria.ru/20251114/moskva-2054932675.html
Жителям Москвы рассказали о погоде в субботу
Почти треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу, ожидается морозец и гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:19:00+03:00
2025-11-14T10:19:00+03:00
2025-11-14T11:01:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
день народного единства
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053702327_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_65e6fc0504b96a561265a72439e1fe6f.jpg
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, день народного единства, общество
Синоптик Тишковец: в Москве в субботу выпадет почти треть месячной нормы осадков
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу, ожидается морозец и гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее в столичном департаменте транспорта москвичам порекомендовали выезжать на выходных только на зимней резине.
"Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве
в субботу. Высота снежного покрова составит 3-4 сантиметра. Образуется гололедица толщиной до 7-12 миллиметров, ударят морозцы до минус 3 - минус 8 градусов", - рассказал Тишковец
.
Синоптик пояснил, что в Москве за предстоящие сутки выпадет до 15 миллиметров осадков, или почти треть месячной нормы.
"Небольшой дождь при температуре плюс 6 заморосит вечером в теплом секторе циклона, а с наступлением субботы, при прохождении холодного фронта, перейдет в интенсивный ливень, который с 3-4 часов ночи при температуре воздуха плюс 2 градуса станет переходить в заряды мокрого снега и снега", - добавил Тишковец.
Он подчеркнул, что во второй половине ночи московская земля "побелеет", к 9 часам утра, когда столбик термометра опустится до нуля, появится неустойчивый снежный покров высотой от 1 до 3 сантиметров, а к полудню он достигнет почти 4 сантиметров.
"Днем в городе не выше плюс 2, порывы ветра до 11 метров в секунду, из-за чего в ощущениях будет казаться, что на улице минус 3 градуса. К вечеру осадки прекратятся, и с наступлением сумерек облака рассеются, и после 20.00 ожидаются заморозки до минус 1, на дорогах появится гололедица", - подчеркнул он.
Специалист уточнил, что в воскресенье инициативу в атмосфере перехватит антициклон, ночью будет малооблачно, в столице ударят морозцы до минус 3 - минус 5, в Подмосковье
до минус 3 - минус 8, днем не выше 0.
"Лёд тронулся, зимний процесс запущен, и белые мухи, которые в субботу закружат в небе столицы, станут предвестником смены сезонов", - заключил Тишковец.