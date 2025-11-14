Рейтинг@Mail.ru
Жителям Москвы рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 14.11.2025 (обновлено: 11:01 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/moskva-2054932675.html
Жителям Москвы рассказали о погоде в субботу
Жителям Москвы рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 14.11.2025
Жителям Москвы рассказали о погоде в субботу
Почти треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу, ожидается морозец и гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:19:00+03:00
2025-11-14T11:01:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
день народного единства
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053702327_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_65e6fc0504b96a561265a72439e1fe6f.jpg
https://ria.ru/20251114/moskva-2054930661.html
https://ria.ru/20251114/moskva-2054917481.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053702327_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5908069853fb8c4a41104eaf02db9a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, день народного единства, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, День народного единства, Общество
Жителям Москвы рассказали о погоде в субботу

Синоптик Тишковец: в Москве в субботу выпадет почти треть месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСемья с ребенком на прогулке у Большого Новодевичьего пруда в Москве
Семья с ребенком на прогулке у Большого Новодевичьего пруда в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Семья с ребенком на прогулке у Большого Новодевичьего пруда в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу, ожидается морозец и гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее в столичном департаменте транспорта москвичам порекомендовали выезжать на выходных только на зимней резине.
Стойка проката электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Сезон аренды электросамокатов завершится в Москве в пятницу
Вчера, 10:08
"Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу. Высота снежного покрова составит 3-4 сантиметра. Образуется гололедица толщиной до 7-12 миллиметров, ударят морозцы до минус 3 - минус 8 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик пояснил, что в Москве за предстоящие сутки выпадет до 15 миллиметров осадков, или почти треть месячной нормы.
"Небольшой дождь при температуре плюс 6 заморосит вечером в теплом секторе циклона, а с наступлением субботы, при прохождении холодного фронта, перейдет в интенсивный ливень, который с 3-4 часов ночи при температуре воздуха плюс 2 градуса станет переходить в заряды мокрого снега и снега", - добавил Тишковец.
Он подчеркнул, что во второй половине ночи московская земля "побелеет", к 9 часам утра, когда столбик термометра опустится до нуля, появится неустойчивый снежный покров высотой от 1 до 3 сантиметров, а к полудню он достигнет почти 4 сантиметров.
"Днем в городе не выше плюс 2, порывы ветра до 11 метров в секунду, из-за чего в ощущениях будет казаться, что на улице минус 3 градуса. К вечеру осадки прекратятся, и с наступлением сумерек облака рассеются, и после 20.00 ожидаются заморозки до минус 1, на дорогах появится гололедица", - подчеркнул он.
Специалист уточнил, что в воскресенье инициативу в атмосфере перехватит антициклон, ночью будет малооблачно, в столице ударят морозцы до минус 3 - минус 5, в Подмосковье до минус 3 - минус 8, днем не выше 0.
"Лёд тронулся, зимний процесс запущен, и белые мухи, которые в субботу закружат в небе столицы, станут предвестником смены сезонов", - заключил Тишковец.
Фиолетовое небо на рассвете в районе улицы Басманной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Москвичи в пятницу утром наблюдали фиолетовое небо
Вчера, 08:49
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецДень народного единстваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала