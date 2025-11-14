Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали об излюбленных схемах мошенников этой осенью - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/moshenniki-2054899725.html
Эксперты рассказали об излюбленных схемах мошенников этой осенью
Эксперты рассказали об излюбленных схемах мошенников этой осенью - РИА Новости, 14.11.2025
Эксперты рассказали об излюбленных схемах мошенников этой осенью
Чаще всего этой осенью телефонные мошенники пытались обмануть россиян якобы через взлом аккаунта на "Госуслугах", поддельную посылку от "Почты России" и... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T04:56:00+03:00
2025-11-14T04:56:00+03:00
технологии
почта россии
билайн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20251113/moshenniki-2054823841.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, почта россии, билайн
Технологии, Почта России, Билайн
Эксперты рассказали об излюбленных схемах мошенников этой осенью

Осенью мошенники чаще всего пытались взламывать аккаунты на "Госуслугах"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Чаще всего этой осенью телефонные мошенники пытались обмануть россиян якобы через взлом аккаунта на "Госуслугах", поддельную посылку от "Почты России" и приглашение на фейковое собеседование, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна".
"Злоумышленники отправляют клиенту смс или e-mail примерно такого содержания: ваш аккаунт на "Госуслугах" взломали, срочно свяжитесь со специалистами по такому-то номеру. Далее перепуганная жертва сама звонит преступникам и в результате манипуляции выдает конфиденциальные данные или называет код для реального взлома аккаунта", - рассказали в компании об одной из схем.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Мошенники стали обманывать россиян под предлогом проверки отопления
Вчера, 17:29
Еще одной излюбленной мошеннической схемой является сообщение о пришедшей посылке якобы от сотрудника "Почты России". Так, аферист звонит клиенту, представляясь сотрудником сортировочного центра почты, где якобы только что нашлась адресованная ему посылка. "Ее могут отправить по адресу почтой или курьером - нужно только назвать код из СМС", - добавляют в компании. Однако после того, как жертва озвучит код, мошенник взломает ее аккаунт на госпортале и получит доступ к персональным данным.
Третьей популярной осенней схемой является приглашение на работу с предложением встретиться в Zoom от фейкового работодателя. Во время разговора потенциальную жертву просят включить демонстрацию экрана. Далее следует или установка вредоносного программного обеспечения, или замаскированный под другую операцию перевод денег на мошеннический счет, или отправка кода, который оказывается виден в демонстрационном режиме, пояснили в компании.
Там напомнили, что ни одна служба поддержки никогда не попросит клиента установить на смартфон стороннее приложение или продемонстрировать экран.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
ТехнологииПочта РоссииБилайн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала