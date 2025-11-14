Рейтинг@Mail.ru
В России ничем не занятой молодежи меньше, чем в США - РИА Новости, 14.11.2025
17:28 14.11.2025 (обновлено: 17:30 14.11.2025)
В России ничем не занятой молодежи меньше, чем в США
В России ничем не занятой молодежи меньше, чем в США
В России ничем не занятой молодежи меньше, чем в США

ПЕРМЬ, 14 ноя - РИА Новости. Доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, которая вообще ничем не занимается в России составляет 8%, в США этот показатель достиг 14%, заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Выездное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети" состоялось в пятницу в Перми.
"По данным Организации экономического сотрудничества, доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, которая вообще ничем не занимается, так называемое "поколение NEET", в нашей стране – 8%, тогда как в США это 14%, в Испании – 16%, Италии – 23%, Турции – 28%", - отметил Гуров на заседании, его слова приводит пресс-служба губернатора ЯНАО.
Поколение NEET, (от английского Not in Education, Employment or Training) - представители молодежи, которые не учатся, не работают и не занимаются повышением квалификации. Термин впервые появился в конце XX века в Великобритании.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россия стала крупнейшей экономикой мира с самой низкой безработицей
6 ноября, 05:03
 
