В России ничем не занятой молодежи меньше, чем в США
В России ничем не занятой молодежи меньше, чем в США - РИА Новости, 14.11.2025
В России ничем не занятой молодежи меньше, чем в США
Доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, которая вообще ничем не занимается в России составляет 8%, в США этот показатель достиг 14%, заявил руководитель... РИА Новости, 14.11.2025
В России ничем не занятой молодежи меньше, чем в США
Росмолодежь: доля бездельников среди молодежи в РФ почти вдвое ниже, чем в США