Экс-премьер Молдавии заявил о надвигающемся демографическом коллапсе

КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Молдавия находится на грани демографического коллапса, утверждает экс-премьер страны, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"Республика Молдова занимает 221-е место из 227 стран мира по уровню рождаемости — в среднем 1,26 ребёнка на одну женщину. Эти цифры вызывают серьёзную тревогу. Это не просто международное сравнение, а чёткий сигнал надвигающегося демографического коллапса. Наша страна утратила способность к естественному воспроизводству населения, и если мы не начнём действовать коллективно и ответственно, то рискуем потерять саму основу государства", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в 2024 году в Молдавии родилось всего 23 600 детей, тогда как умерло 33 500 человек. Одновременно, указал он, десятки тысяч молодых людей продолжают уезжать за границу.
"Это не просто социальная проблема, это экзистенциальный вызов для государства. Если всё будет продолжаться так же, через несколько лет мы вынуждены будем спросить себя: кто будет работать для этого государства? Кто будет его поддерживать? Кто поведёт его дальше? Я убеждён, что Республику Молдова ещё можно спасти. Мы можем изменить направление, но только если начнём действовать сейчас с видением, мужеством и ответственностью", - подчеркнул Филат.
Ранее эксперт по экономической политике молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.
