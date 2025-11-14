Экс-премьер Молдавии заявил о надвигающемся демографическом коллапсе

"Это не просто социальная проблема, это экзистенциальный вызов для государства. Если всё будет продолжаться так же, через несколько лет мы вынуждены будем спросить себя: кто будет работать для этого государства? Кто будет его поддерживать? Кто поведёт его дальше? Я убеждён, что Республику Молдова ещё можно спасти. Мы можем изменить направление, но только если начнём действовать сейчас с видением, мужеством и ответственностью", - подчеркнул Филат.