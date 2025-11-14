Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили семь атак ВСУ на Красноармейск
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 14.11.2025
ВС России отразили семь атак ВСУ на Красноармейск
ВС России отразили семь атак ВСУ на Красноармейск
Российские подразделения группировки "Центр" отразили семь атак из Гришино на Красноармейск, где блокированы ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
донецкая народная республика
красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили семь атак ВСУ на Красноармейск

МО РФ: группировка "Центр" отразила семь атак ВСУ из Гришино на Красноармейск

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили семь атак из Гришино на Красноармейск, где блокированы ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады, 425-го штурмового полка "Скала" и 1-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отмечается, что всего за неделю нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, пехотной, четырех десантно-штурмовых, трех егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, четырех бригад морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии.
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
