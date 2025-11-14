https://ria.ru/20251114/mo-2054970403.html
ВС России отразили семь атак ВСУ на Красноармейск
ВС России отразили семь атак ВСУ на Красноармейск - РИА Новости, 14.11.2025
ВС России отразили семь атак ВСУ на Красноармейск
Российские подразделения группировки "Центр" отразили семь атак из Гришино на Красноармейск, где блокированы ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
донецкая народная республика
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили семь атак из Гришино на Красноармейск, где блокированы ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики
штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ
в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады, 425-го штурмового полка "Скала" и 1-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отмечается, что всего за неделю нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, пехотной, четырех десантно-штурмовых, трех егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, четырех бригад морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии.