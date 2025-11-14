Минтранс Турции и России обсуждают ситуацию с Seabridge, сообщил источник

СТАМБУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Ситуация вокруг недопуска парома Seabridge из Трабзона в порт Сочи и возможное возобновление рейсов являются предметом обсуждения между чиновниками министерства транспорта Турции и России, сообщил РИА Новости осведомленный турецкий источник.
"Министерство транспорта и инфраструктуры Турции ведет переговоры с российскими коллегами по ситуации с паромной линией Трабзон-Сочи-Трабзон", - сообщил источник.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе, он говорил, что в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщили РИА Новости в четверг в Минтрансе РФ.
Ранее паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
Он отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября.
Турецкие власти не запрещали россиянам покинуть паром Seabridge
10 ноября, 19:48