Минтранс Турции и России обсуждают ситуацию с Seabridge, сообщил источник

СТАМБУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Ситуация вокруг недопуска парома Seabridge из Трабзона в порт Сочи и возможное возобновление рейсов являются предметом обсуждения между чиновниками министерства транспорта Турции и России, сообщил РИА Новости осведомленный турецкий источник.

Ранее паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.