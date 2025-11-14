Миляев в зоне СВО вручил тульским военнослужащим медали

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в воинской части в зоне проведения СВО

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в рамках поездки в зону СВО вручил тульским военнослужащим региональные награды – медали "Доблесть и слава", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поездка состоялась 12 ноября. Миляев посетил воинскую часть в зоне проведения СВО и передал бойцам материалы для обустройства и поддержания солдатского быта, а также дополнительное оборудование, необходимое для выполнения боевых задач.

Губернатор также вручил тульским военнослужащим региональные награды – медали "Доблесть и слава", пообщался с бойцами в неформальной обстановке.