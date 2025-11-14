Рейтинг@Mail.ru
Миляев в зоне СВО вручил тульским военнослужащим медали - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
16:39 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/milyaev-2055033799.html
Миляев в зоне СВО вручил тульским военнослужащим медали
Миляев в зоне СВО вручил тульским военнослужащим медали - РИА Новости, 14.11.2025
Миляев в зоне СВО вручил тульским военнослужащим медали
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в рамках поездки в зону СВО вручил тульским военнослужащим региональные награды – медали "Доблесть и слава", сообщает РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:39:00+03:00
2025-11-14T16:39:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055032166_0:41:1201:716_1920x0_80_0_0_970b1ae0e4fab299ae6850ccab140abf.jpg
https://ria.ru/20251111/milyaev-2054300949.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055032166_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_b304964124bd1a9318e98dd4d3532ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий миляев, спецоперация
Тульская область, Дмитрий Миляев, Спецоперация
Миляев в зоне СВО вручил тульским военнослужащим медали

Дмитрий Миляев в зоне СВО вручил тульским военнослужащим медали

© Фото : Правительство Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев в воинской части в зоне проведения СВО
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в воинской части в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Правительство Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в воинской части в зоне проведения СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в рамках поездки в зону СВО вручил тульским военнослужащим региональные награды – медали "Доблесть и слава", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Поездка состоялась 12 ноября. Миляев посетил воинскую часть в зоне проведения СВО и передал бойцам материалы для обустройства и поддержания солдатского быта, а также дополнительное оборудование, необходимое для выполнения боевых задач.
Губернатор также вручил тульским военнослужащим региональные награды – медали "Доблесть и слава", пообщался с бойцами в неформальной обстановке.
С самого начала СВО правительство Тульской области поддерживает своих бойцов. На постоянной основе ведется работа по дооснащению воинских частей. Регион держит связь с командирами подразделений, где служат туляки. По их заявкам в зону боевых действий направляется все необходимое.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Миляев встретился с детьми из ДНР, отдыхающими в Тульской области
11 ноября, 18:21
 
Тульская областьДмитрий МиляевСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала