Миляев в зоне СВО вручил тульским военнослужащим медали
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в рамках поездки в зону СВО вручил тульским военнослужащим региональные награды – медали "Доблесть и слава", сообщает РИА Новости, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в рамках поездки в зону СВО вручил тульским военнослужащим региональные награды – медали "Доблесть и слава", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Поездка состоялась 12 ноября. Миляев посетил воинскую часть в зоне проведения СВО и передал бойцам материалы для обустройства и поддержания солдатского быта, а также дополнительное оборудование, необходимое для выполнения боевых задач.
Губернатор также вручил тульским военнослужащим региональные награды – медали "Доблесть и слава", пообщался с бойцами в неформальной обстановке.
С самого начала СВО правительство Тульской области поддерживает своих бойцов. На постоянной основе ведется работа по дооснащению воинских частей. Регион держит связь с командирами подразделений, где служат туляки. По их заявкам в зону боевых действий направляется все необходимое.