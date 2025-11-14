https://ria.ru/20251114/mid-2055096550.html
Посольство России в США регулярно ставит вопрос об изъятой дипсобственности
Посольство РФ в США регулярно ставит перед госдепартаментом вопрос об изъятой российской дипсобственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии России... РИА Новости, 14.11.2025
