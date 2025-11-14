Посольство России в США регулярно ставит вопрос об изъятой дипсобственности

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости, Сергей Попов. Посольство РФ в США регулярно ставит перед госдепартаментом вопрос об изъятой российской дипсобственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии России в Вашингтоне.

Шесть объектов российской дипсобственности были фактически конфискованы в период с 2016 по 2018 годы, добавили в пресс-службе.