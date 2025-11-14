Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в США регулярно ставит вопрос об изъятой дипсобственности - РИА Новости, 14.11.2025
23:19 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/mid-2055096550.html
Посольство России в США регулярно ставит вопрос об изъятой дипсобственности
Посольство России в США регулярно ставит вопрос об изъятой дипсобственности - РИА Новости, 14.11.2025
Посольство России в США регулярно ставит вопрос об изъятой дипсобственности
Посольство РФ в США регулярно ставит перед госдепартаментом вопрос об изъятой российской дипсобственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии России... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T23:19:00+03:00
2025-11-14T23:19:00+03:00
в мире
россия
сша
россия
сша
в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
Посольство России в США регулярно ставит вопрос об изъятой дипсобственности

Посольство РФ в США: необходимо снять раздражители в двусторонней повестке дня

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости, Сергей Попов. Посольство РФ в США регулярно ставит перед госдепартаментом вопрос об изъятой российской дипсобственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии России в Вашингтоне.
"Регулярно ставим данный вопрос (о дипсобственности РФ - ред.) в ходе контактов с госдепартаментом по снятию "раздражителей" в двусторонней повестке дня", - сказали в пресс-службе.
Шесть объектов российской дипсобственности были фактически конфискованы в период с 2016 по 2018 годы, добавили в пресс-службе.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
МИД высказался о возобновлении переговоров с США
Вчера, 15:21
 
В миреРоссияСША
 
 
