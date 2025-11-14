Российский посол рассказал, как Лондон столкнулся с украинской дилеммой

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство Великобритании пытается решить две несовместимые задачи - продолжать помогать Украине и при этом залатать собственную бюджетную дыру, а внимание избирателей пытается отвлечь "внешней угрозой", заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

В конце сентября телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos сообщал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории: его работу на посту одобряют лишь 13% британцев. Кроме того, Sky News сослался на другой опрос компании Survation, который показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не хотят, чтобы Стармер возглавил партию на следующих парламентских выборах.