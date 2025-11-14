Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал, как Лондон столкнулся с украинской дилеммой - РИА Новости, 14.11.2025
Российский посол рассказал, как Лондон столкнулся с украинской дилеммой
Российский посол рассказал, как Лондон столкнулся с украинской дилеммой
в мире
великобритания
украина
лондон
андрей келин
кир стармер
лейбористская партия великобритании
великобритания
украина
лондон
в мире, великобритания, украина, лондон, андрей келин, кир стармер, лейбористская партия великобритании
В мире, Великобритания, Украина, Лондон, Андрей Келин, Кир Стармер, Лейбористская партия Великобритании
Российский посол рассказал, как Лондон столкнулся с украинской дилеммой

Посол Келин: Британия пытается сохранить помощь Киеву и залатать дыру в бюджете

© Фото : Посольство России в ВеликобританииАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Посольство России в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство Великобритании пытается решить две несовместимые задачи - продолжать помогать Украине и при этом залатать собственную бюджетную дыру, а внимание избирателей пытается отвлечь "внешней угрозой", заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Сейчас британское правительство пытается решить две несовместимые противоположные задачи - это сохранить помощь Украине. Вот оно объявило о "столетнем партнерстве" (Великобритании с Украиной - ред.) - это же выполнять надо. Плюс одновременно поднять военные расходы. Но на этом фоне главная задача другая - надо залатать бюджетную дыру и хоть немного поправить социально-экономическое положение, которое быстро ухудшается. Дилемма практически нерешаемая. Вот отсюда постоянные скандалы", - заявил Келин в интервью телеканалу "Россия 24".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Почему Британия стала главным врагом России на Украине
13 ноября, 08:00
На фоне этих скандалов в британской прессе, отметил посол, появились публикации о том, что внутри Лейбористской партии зреет заговор против премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
"Лейбористы, как я думаю, возможно, попытаются максимально отвлечь внимание избирателей от реальных проблем и опять "перевести стрелки" на внешнюю угрозу, то есть на Россию, Китай", - прогнозирует он.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что, по мнению команды Стармера, министр здравоохранения Уэс Стритинг готовит переворот с целью смещения премьера. Стритинг опроверг эту информацию и заявил, что не будет требовать отставки премьера. Глава минздрава сравнил слухи о его желании сместить Стармера с теориями заговора об убийстве американского президента Джона Кеннеди и высадке астронавтов на Луну. Позднее телеканал Sky News сообщил, что Стармер извинился перед Стритингом за обвинения в подготовке переворота.
В конце сентября телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos сообщал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории: его работу на посту одобряют лишь 13% британцев. Кроме того, Sky News сослался на другой опрос компании Survation, который показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не хотят, чтобы Стармер возглавил партию на следующих парламентских выборах.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Британия прекратила делиться разведданными с США, пишет CNN
11 ноября, 18:25
 
