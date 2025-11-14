Посольство России: ситуация с дипсобственностью мешает отношениям с США

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости, Сергей Попов. Ситуация с изъятой у РФ в США дипсобственностью незаконна и мешает планам по преодолению токсичного наследия в отношениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.

"Это впрямую нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и идет вразрез с достигнутыми президентами наших стран пониманиями о необходимости преодоления "токсичного наследия" прежних лет", - сказали в пресс-службе.

Шесть объектов российской дипсобственности были фактически конфискованы в период с 2016 по 2018 годы, добавили в пресс-службе.

В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее, в 2017 году, американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников диппредставительства США в России.