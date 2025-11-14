МИД рассказал, что происходит с Русским домом в Кишиневе

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российский центр науки и культуры в Кишиневе на законных основаниях и в полном объеме продолжает выполнять свою гуманитарную миссию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила Захарова, "таким образом, Российский центр науки и культуры в Кишиневе, несмотря на все инсинуации вокруг его дальнейшей судьбы, на законных основаниях и в полном объеме продолжает выполнять свою гуманитарную миссию на территории Молдавии, включая реализацию различных просветительских, культурных и образовательных проектов".