МИД рассказал, что происходит с Русским домом в Кишиневе - РИА Новости, 14.11.2025
21:54 14.11.2025
МИД рассказал, что происходит с Русским домом в Кишиневе
Российский центр науки и культуры в Кишиневе на законных основаниях и в полном объеме продолжает выполнять свою гуманитарную миссию, заявила официальный... РИА Новости, 14.11.2025
в мире
кишинев
россия
молдавия
мария захарова
кишинев
россия
молдавия
Новости
в мире, кишинев, россия, молдавия, мария захарова
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия, Мария Захарова
МИД рассказал, что происходит с Русским домом в Кишиневе

Захарова: Русский дом в Кишиневе на законных основаниях продолжает работать

© Sputnik / Miroslav Rotari"Русский дом" в Кишиневе
Русский дом в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Русский дом" в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российский центр науки и культуры в Кишиневе на законных основаниях и в полном объеме продолжает выполнять свою гуманитарную миссию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект о денонсации межправсоглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного с Россией в 1998 году.
"Данным документом не предусматривается возможность его односторонней денонсации. Согласно статье 17 Соглашения, оно автоматически продлевается каждые пять лет до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода о своем намерении выйти из него. Очередная дата продления – 4 июля 2026 года. При этом официальный Кишинев до настоящего момента нас о своем намерении в установленном порядке не информировал", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ.
Как отметила Захарова, "таким образом, Российский центр науки и культуры в Кишиневе, несмотря на все инсинуации вокруг его дальнейшей судьбы, на законных основаниях и в полном объеме продолжает выполнять свою гуманитарную миссию на территории Молдавии, включая реализацию различных просветительских, культурных и образовательных проектов".
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Парламент Молдавии проголосовал за денонсацию соглашения с Россией
13 ноября, 19:57
 
В миреКишиневРоссияМолдавияМария Захарова
 
 
