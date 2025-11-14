Посла России вызвали в МИД Румынии

КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-служба румынского МИД сообщила о вызове в пятницу посла РФ в Бухаресте Владимира Липаева в министерство иностранных дел из-за нарушения воздушного пространства Румынии в ночь на 11 ноября якобы российскими дронами, сообщила пресс-служба МИД, признавая, что непосредственная опасность для румынских граждан отсутствовала.