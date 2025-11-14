Рейтинг@Mail.ru
Посла России вызвали в МИД Румынии - РИА Новости, 14.11.2025
21:05 14.11.2025 (обновлено: 21:11 14.11.2025)
Посла России вызвали в МИД Румынии
Пресс-служба румынского МИД сообщила о вызове в пятницу посла РФ в Бухаресте Владимира Липаева в министерство иностранных дел из-за нарушения воздушного... РИА Новости, 14.11.2025
в мире, румыния, россия, бухарест, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Румыния, Россия, Бухарест, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Румынии

МИД Румынии сообщил о вызове посла РФ Липаева из-за инцидента с дронами

© Фото : МИД РоссииВладимир Липаев
Владимир Липаев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : МИД России
Владимир Липаев. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-служба румынского МИД сообщила о вызове в пятницу посла РФ в Бухаресте Владимира Липаева в министерство иностранных дел из-за нарушения воздушного пространства Румынии в ночь на 11 ноября якобы российскими дронами, сообщила пресс-служба МИД, признавая, что непосредственная опасность для румынских граждан отсутствовала.
Минобороны Румынии сообщило во вторник, 11 ноября, о нахождении фрагментов якобы российских беспилотников в пяти километрах к югу от границы страны.
"По распоряжению министра иностранных дел посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван сегодня, 14 ноября 2025 года, в министерство иностранных дел. Ему были представлены ощутимые, многочисленные и убедительные доказательства нарушения воздушного пространства Румынии беспилотным летательным аппаратом российских вооруженных сил в ночь с 10 на 11 ноября 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
При этом в заявлении министерства отмечено, что прямой и непосредственной опасности для граждан Румынии не было.
Ранее СМИ ряда европейских государств сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии, Германии, Швеции и Бельгии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп ответил на вопрос о выводе американских войск из Румынии
7 ноября, 21:33
7 ноября, 21:33
 
В миреРумынияРоссияБухарестДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
