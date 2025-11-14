Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025

В Италии Verita опубликовала интервью Лаврова, не выпущенное другой газетой
19:48 14.11.2025
В Италии Verita опубликовала интервью Лаврова, не выпущенное другой газетой
В Италии Verita опубликовала интервью Лаврова, не выпущенное другой газетой - РИА Новости, 14.11.2025
В Италии Verita опубликовала интервью Лаврова, не выпущенное другой газетой
Итальянская газета Verita опубликовала интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, от которого ранее отказалась Corriere della Sera. РИА Новости, 14.11.2025
италия, россия, сергей лавров, мария захарова
В мире, Италия, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова
В Италии Verita опубликовала интервью Лаврова, не выпущенное другой газетой

Verita опубликовала интервью Лаврова, от которого отказалась Corriere della Sera

РИМ, 14 ноя - РИА Новости. Итальянская газета Verita опубликовала интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, от которого ранее отказалась Corriere della Sera.
На этой неделе ведущее итальянское издание Corriere della Sera взяло интервью у главы МИД РФ, но затем отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Corriere подвергла цензуре интервью из-за страха обсуждать проблему неонацизма. Полная версия ответов Лаврова была опубликована на сайте МИД РФ.
Verita опубликовала в номере за пятницу выдержки из интервью, а на своем сайте - его полную версию, снабдив читателей печатной версии QR-кодом, который ведет к тексту.
"Мы публикуем полную версию интервью, переведенную на итальянский язык, без какой-либо поддержки содержания и без каких-либо пропагандистских целей. Мы делаем это потому, что запрос на интервью с неудобным собеседником, а затем отказ публиковать его слова просто потому, что они нежелательны, поднимает вопрос прозрачности: мы считаем, что читатели имеют право слышать даже спорные мнения, чтобы иметь возможность сформировать собственное мнение", - говорится в сообщении на сайте Verita.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Захарова прокомментировала ситуацию с интервью Лаврова итальянской газете
13 ноября, 18:45
 
В миреИталияРоссияСергей ЛавровМария Захарова
 
 
