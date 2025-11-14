В Италии Verita опубликовала интервью Лаврова, не выпущенное другой газетой

РИМ, 14 ноя - РИА Новости. Итальянская газета Verita опубликовала интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, от которого ранее отказалась Corriere della Sera.
На этой неделе ведущее итальянское издание Corriere della Sera взяло интервью у главы МИД РФ, но затем отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Corriere подвергла цензуре интервью из-за страха обсуждать проблему неонацизма. Полная версия ответов Лаврова была опубликована на сайте МИД РФ.
Verita опубликовала в номере за пятницу выдержки из интервью, а на своем сайте - его полную версию, снабдив читателей печатной версии QR-кодом, который ведет к тексту.
"Мы публикуем полную версию интервью, переведенную на итальянский язык, без какой-либо поддержки содержания и без каких-либо пропагандистских целей. Мы делаем это потому, что запрос на интервью с неудобным собеседником, а затем отказ публиковать его слова просто потому, что они нежелательны, поднимает вопрос прозрачности: мы считаем, что читатели имеют право слышать даже спорные мнения, чтобы иметь возможность сформировать собственное мнение", - говорится в сообщении на сайте Verita.