В МИД рассказали о ситуации в Сахеле из-за информационной кампании извне
В МИД рассказали о ситуации в Сахеле из-за информационной кампании извне
В МИД рассказали о ситуации в Сахеле из-за информационной кампании извне
Исламистские террористические группировки активизировались на пространстве Конфедерации государств Сахеля (АГС), при этом на дестабилизацию ситуации в...
2025-11-14T19:36:00+03:00
2025-11-14T19:36:00+03:00
2025-11-14T19:36:00+03:00
в мире
россия
мали
буркина-фасо
мария захарова
россия
мали
буркина-фасо
в мире, россия, мали, буркина-фасо, мария захарова
В мире, Россия, Мали, Буркина-Фасо, Мария Захарова
В МИД рассказали о ситуации в Сахеле из-за информационной кампании извне
Захарова: информационная кампания извне дестабилизирует ситуацию в Сахеле
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Исламистские террористические группировки активизировались на пространстве Конфедерации государств Сахеля (АГС), при этом на дестабилизацию ситуации в государствах "сахельской тройки" влияет координируемая извне информационная кампания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поступает информация об активизации исламистских террористических группировок на пространстве Конфедерации государств Сахеля (АГС), объединяющей Мали
, Буркина-Фасо
и Нигер", - сообщила Захарова
, слова которой опубликовали на сайте МИД России.
По словам дипломата, особую озабоченность вызывают попытки боевиков "Группы поддержки ислама и мусульман" установить топливную блокаду малийских населенных пунктов.
"Констатируем координируемую извне широкую информационную кампанию, направленную на дестабилизацию ситуации в дружественных нам странах "сахельской тройки", выбравших независимый внешнеполитический курс. От данной подрывной деятельности, имеющей сугубо конъюнктурные геополитические и экономические задачи, страдает прежде всего мирное население", - отметила Захарова.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что РФ
подтверждает свою приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности государств-участников АГС.
"Призываем международное сообщество к поддержке усилий конфедерации по борьбе с теругрозой и социально-экономическому развитию Буркина-Фасо, Мали и Нигера", - заключила Захарова.