В МИД рассказали о ситуации в Сахеле из-за информационной кампании извне - РИА Новости, 14.11.2025
19:36 14.11.2025
В МИД рассказали о ситуации в Сахеле из-за информационной кампании извне
В МИД рассказали о ситуации в Сахеле из-за информационной кампании извне
2025-11-14T19:36:00+03:00
2025-11-14T19:36:00+03:00
в мире
россия
мали
буркина-фасо
мария захарова
россия
мали
буркина-фасо
в мире, россия, мали, буркина-фасо, мария захарова
В мире, Россия, Мали, Буркина-Фасо, Мария Захарова
Захарова: информационная кампания извне дестабилизирует ситуацию в Сахеле

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Исламистские террористические группировки активизировались на пространстве Конфедерации государств Сахеля (АГС), при этом на дестабилизацию ситуации в государствах "сахельской тройки" влияет координируемая извне информационная кампания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поступает информация об активизации исламистских террористических группировок на пространстве Конфедерации государств Сахеля (АГС), объединяющей Мали, Буркина-Фасо и Нигер", - сообщила Захарова, слова которой опубликовали на сайте МИД России.
МИД не видит перспектив восстановления диалога с Прибалтикой
Вчера, 16:48
По словам дипломата, особую озабоченность вызывают попытки боевиков "Группы поддержки ислама и мусульман" установить топливную блокаду малийских населенных пунктов.
"Констатируем координируемую извне широкую информационную кампанию, направленную на дестабилизацию ситуации в дружественных нам странах "сахельской тройки", выбравших независимый внешнеполитический курс. От данной подрывной деятельности, имеющей сугубо конъюнктурные геополитические и экономические задачи, страдает прежде всего мирное население", - отметила Захарова.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что РФ подтверждает свою приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности государств-участников АГС.
"Призываем международное сообщество к поддержке усилий конфедерации по борьбе с теругрозой и социально-экономическому развитию Буркина-Фасо, Мали и Нигера", - заключила Захарова.
Лавров обсудил с главой МИД Марокко ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе
16 октября, 23:16
Лавров обсудил с главой МИД Марокко ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе
16 октября, 23:16
 
