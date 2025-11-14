Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

В МИД рассказали о ситуации в Сахеле из-за информационной кампании извне

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Исламистские террористические группировки активизировались на пространстве Конфедерации государств Сахеля (АГС), при этом на дестабилизацию ситуации в государствах "сахельской тройки" влияет координируемая извне информационная кампания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поступает информация об активизации исламистских террористических группировок на пространстве Конфедерации государств Сахеля (АГС), объединяющей Мали Буркина-Фасо и Нигер", - сообщила Захарова , слова которой опубликовали на сайте МИД России.

По словам дипломата, особую озабоченность вызывают попытки боевиков "Группы поддержки ислама и мусульман" установить топливную блокаду малийских населенных пунктов.

"Констатируем координируемую извне широкую информационную кампанию, направленную на дестабилизацию ситуации в дружественных нам странах "сахельской тройки", выбравших независимый внешнеполитический курс. От данной подрывной деятельности, имеющей сугубо конъюнктурные геополитические и экономические задачи, страдает прежде всего мирное население", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что РФ подтверждает свою приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности государств-участников АГС.