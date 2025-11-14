https://ria.ru/20251114/mid-2054995533.html
МИД прокомментировал действия США в отношении Венесуэлы
МИД прокомментировал действия США в отношении Венесуэлы - РИА Новости, 14.11.2025
МИД прокомментировал действия США в отношении Венесуэлы
МОСКВА ОБЕСПОКОЕНА МЕТОДАМИ США РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В КАРИБСКОМ МОРЕ, ИХ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОРЕЧАТ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ - МИД РФ РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T14:40:00+03:00
2025-11-14T14:40:00+03:00
2025-11-14T14:44:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638912_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_54245582935ef07613af018db42e3658.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638912_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_328e14d5db1d3853ce2aad991e7437be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
МИД прокомментировал действия США в отношении Венесуэлы
Россия обеспокоена методами США в Карибском море