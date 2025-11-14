Захарова назвала интервью Кислицы британской Times абсурдом

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Интервью замглавы МИД Украины Сергея Кислицы британской газете Times - это абсурд, его заявления подтверждают незаинтересованность Киева в мирном урегулировании конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все это иначе, как абсурдом, назвать нельзя. Подобные заявления лишь вновь подтверждают незаинтересованность режима (Владимира - ред.) Зеленского в мирном урегулировании", - сказала она в ходе брифинга.
"Вместо того, чтобы дать ответ на конкретные предложения российской стороны, касающиеся, в частности, организации дальнейшего переговорного процесса, и вместо того, чтобы продолжить этот переговорный процесс, Киев предпочел во всем обвинить Россию в надежде на ужесточение западных санкций против нашей страны", - отметила Захарова.