https://ria.ru/20251114/mid-2054982500.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии
Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии - РИА Новости, 14.11.2025
Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии
Глава российского МИД Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар 17 ноября проведут переговоры, обсудят текущие и предстоящие политические контакты, РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T13:43:00+03:00
2025-11-14T13:43:00+03:00
2025-11-14T13:45:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
мария захарова
мид индии
индия
субраманиам джайшанкар
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
https://ria.ru/20251114/indiya-2054781491.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, мария захарова, мид индии, индия, субраманиам джайшанкар, шос
В мире, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, МИД Индии, Индия, Субраманиам Джайшанкар, ШОС
Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии
Лавров 17 ноября проведет переговоры с главой МИД Индии Джайшанкаром