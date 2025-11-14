https://ria.ru/20251114/medvedev-2055082371.html
Медведев заявил о колоссальном давлении на АдГ в Германии
Медведев заявил о колоссальном давлении на АдГ в Германии - РИА Новости, 14.11.2025
Медведев заявил о колоссальном давлении на АдГ в Германии
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ)... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T21:03:00+03:00
2025-11-14T21:03:00+03:00
2025-11-14T21:03:00+03:00
россия
германия
сочи
дмитрий медведев
штеффен котре
хдс/хсс
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
https://ria.ru/20250502/germaniya-2014682929.html
россия
германия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, сочи, дмитрий медведев, штеффен котре, хдс/хсс, единая россия
Россия, Германия, Сочи, Дмитрий Медведев, Штеффен Котре, ХДС/ХСС, Единая Россия
Медведев заявил о колоссальном давлении на АдГ в Германии
Медведев: АдГ подвергается колоссальному давлению в ФРГ, ее поставили вне закона