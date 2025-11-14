Рейтинг@Mail.ru
21:03 14.11.2025
Медведев заявил о колоссальном давлении на АдГ в Германии
Медведев заявил о колоссальном давлении на АдГ в Германии
россия, германия, сочи, дмитрий медведев, штеффен котре, хдс/хсс, единая россия
Россия, Германия, Сочи, Дмитрий Медведев, Штеффен Котре, ХДС/ХСС, Единая Россия
Медведев заявил о колоссальном давлении на АдГ в Германии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) подвергается колоссальному давлению.
«
"Я думаю, что "Альтернатива для Германии" как политическая сила, и, кстати, весьма авторитетная сейчас в Германии, подвергается колоссальному давлению. По сути, их поставили вне закона и обвиняют чуть ли не в государственной измене", - сказал Медведев, отвечая на вопрос агентства.
Депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре 6 ноября подтвердил РИА Новости, что в ближайшее время отправится с поездкой на мероприятие в Сочи.
Ранее Генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер и представитель ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер раскритиковали участие представителей АдГ в поездке. Хубер назвал это "работой в интересах Москвы", а Кизеветтер утверждал, что подобные инициативы якобы могут быть использованы Россией в контексте "гибридного противостояния".
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Медведев связал решение по АдГ, принятое в Германии, с ее популярностью
2 мая, 14:56
 
РоссияГерманияСочиДмитрий МедведевШтеффен КотреХДС/ХССЕдиная Россия
 
 
